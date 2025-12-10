لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وأجواء باردة

Advertisement

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا متقلبا وممطرا أحيانًا يسيطر على و للمتوسط حتى يوم غد الخميس حيث تشتّد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتلامس الثلوج ارتفاع ١٧٠٠ متر شمالاً ليل الخميس/الجمعة ويستمر تأثير المنخفض حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة.طقس الأيام المقبلة:الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تشتد غزارتها ابتداءاً الظهر جنوب البلاد كما يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٦٠ كلم/س ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.الخميس:غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس ال ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد.الجمعة:غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.السبت:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء الاجواء باردة ليلا.