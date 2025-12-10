19
لبنان
لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية وأجواء باردة
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:42
A-
A+
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا متقلبا وممطرا أحيانًا يسيطر على
لبنان
و
الحوض الشرقي
للمتوسط حتى يوم غد الخميس حيث تشتّد غزارة الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تحت تأثير منخفض جوّي متمركز جنوب
غرب تركيا
ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فتلامس الثلوج ارتفاع ١٧٠٠ متر شمالاً ليل الخميس/الجمعة ويستمر تأثير المنخفض حتى بعد ظهر الجمعة مع بقاء درجات الحرارة باردة.
طقس الأيام المقبلة:
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تشتد غزارتها ابتداءاً
من بعد
الظهر جنوب البلاد كما يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٦٠ كلم/س ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.
الخميس:
غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض سريع بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس ال ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد.
الجمعة:
غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.
السبت:
غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء الاجواء باردة ليلا.
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
Lebanon 24
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
05:15 | 2025-12-10
10/12/2025 05:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا
Lebanon 24
في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا
05:15 | 2025-12-10
10/12/2025 05:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة
05:10 | 2025-12-10
10/12/2025 05:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟
Lebanon 24
ما بين أحمد الشرع ولبنان.. "التأثير المباشر مُؤجل"؟
05:00 | 2025-12-10
10/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
04:54 | 2025-12-10
10/12/2025 04:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
