لبنان

إعلان مهم من هيئة إدارة السير بشأن الرخص الجديدة

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:44
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مصلحة تسجيل السيارات والآليات، على منصة "إكس"، الحاقاً بإعلانها السابق عن تمديد مهلة استقبال طلبات منح رخص جديدة لمدارس تعليم قيادة المركبات الآلية، وذلك لغاية تاريخ 18/12/2025."
