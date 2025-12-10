ليلاً.. توقيف أحد أبرز تجار المخدرات في مخيم شاتيلا

Advertisement

في عملية أمنية نُفذت ليلا تمكنت قوة من الأمن الوطني الفلسطيني داخل مخيم من توقيف أحد أبرز تجار المخدرات المعروف بلقب “ح.ج”، بعد مراقبة دقيقة لتحركاته خلال الأيام الماضية.وفي المعلومات "ان العملية جرت بسرعة وحرفية، حيث تمت محاصرته داخل أحد الأزقة قبل القبض عليه من دون أي اشتباك، ليتم بعدها تسليمه بشكل مباشر إلى مخابرات الجيش لمتابعة التحقيقات".مصادر ميدانية داخل المخيم "تشير إلى أن الموقوف يُعد من الأسماء الناشطة في ترويج المخدرات وتوزيعها داخل المنطقة، وأن توقيفه يشكّل ضربة جديدة لشبكات الاتجار التي تنشط في المخيم وما حوله".اضافت المصادر "ان التحقيقات مع “ح.ج” مستمرة، وسط توقعات بفتح ملف أوسع يطال شبكات مرتبطة به، في إطار تشدد أمني واضح لضبط المخيم ومنع تحوله إلى ملاذ للخارجين عن القانون".