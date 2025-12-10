Advertisement

لبنان

ليلاً.. توقيف أحد أبرز تجار المخدرات في مخيم شاتيلا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-12-2025 | 04:16
في عملية أمنية نُفذت ليلا تمكنت قوة من الأمن الوطني  الفلسطيني داخل مخيم شاتيلا من توقيف أحد أبرز تجار المخدرات المعروف بلقب “ح.ج”، بعد مراقبة دقيقة لتحركاته خلال الأيام الماضية.
وفي المعلومات "ان العملية جرت بسرعة وحرفية، حيث تمت محاصرته داخل أحد الأزقة قبل القبض عليه من دون أي اشتباك، ليتم بعدها تسليمه بشكل مباشر إلى مخابرات الجيش لمتابعة التحقيقات".

مصادر ميدانية داخل المخيم "تشير إلى أن الموقوف يُعد من الأسماء الناشطة في ترويج المخدرات وتوزيعها داخل المنطقة، وأن توقيفه يشكّل ضربة جديدة لشبكات الاتجار التي تنشط في المخيم وما حوله".

اضافت المصادر "ان التحقيقات مع “ح.ج” مستمرة، وسط توقعات بفتح ملف أوسع يطال شبكات مرتبطة به، في إطار تشدد أمني واضح لضبط المخيم ومنع تحوله إلى ملاذ للخارجين عن القانون".

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

