تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل: المطلوب من عون وسلام الدفع للتنفيذ الكامل لحصر السلاح

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1453135-639009694951079659.jpg
Doc-P-1453135-639009694951079659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة تسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
كما حضر اللقاء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، النائب سليم صايغ، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والوفد المرافق الذي ضم الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافريل. 
وتمحور الاجتماع حول المؤتمر الدولي الذي سيخصّص لدعم الجيش اللبناني، بمشاركة أميركية وسعودية وفرنسية، فضلًا عن ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدد.
أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في الصيفي أنّ الاجتماع كان مهمًا جدًا لناحية أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى مرحلة سلام واستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في المستقبل او قد يعود لبنان ويدفع ثمن تلكئه عن تحقيق السيادة.

وقال: "أحمّل المسؤولية مجددا لحزب الله الذي ليس لديه القدرة والإمكانيات لمواجهة إسرائيل خاصة بعدما تعرّض له وبالتالي التمسك بالسلاح ليس له أي جدوى، خاصة أنه يقرّ أن هناك موافقة على التخلي عن السلاح جنوب الليطاني ما يعني التخلّي عن إرادته ورغبته ودوره بالدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل."

واذ ذكّر الجميّل بأنّ حزب الله يقول أنّه لا يريد السلاح جنوب الليطاني على الحدود، سأل: "سلاح شمال الليطاني ما دوره؟"
أضاف: "ان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أقرّ بشكل لا يقبل الشك بأن الحفاظ على السلاح ليس للدفاع أو تحرير فلسطين لذلك نعتبر ان الهدف منه ترهيب ناسه واللبنانيين وأخذ لبنان رهينة للمرحلة المقبلة بانتظار تسليح نفسه للعب دوره بالدفاع عن ايران وهو أساساً وُجد ليكون ذراع دفاع عن ايران ولهذا السبب فإن جنوب لبنان لا يهم حزب الله في الوقت الحاضر."

وأشار الجميّل الى أنّ نوايا الحزب يجب أن تكون واضحة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونتخذ قرارًا بالمبادرة السريعة الكاملة لتنظيف البلد من أي سلاح خارج اطار الدولة وقمع أي جماعات مسلحة خارجة عن القانون والقرار متّخذ والمطلوب الدفع باتجاه التنفيذ وأخذ خطوات عملية إذا أردنا حماية لبنان من أي ضربة اسرائيلية وعلى الدولة اتخاذ خطوات أكبر وأسرع الى الأمام. 
ولفت الى انّ الرئيسين عون وسلام وطنيان ونثق بهما ولكن المطلوب خطوات الى الأمام لتوفير المآسي التي قد تأتي والمطلوب القيام بأقصى الجهود لنرسل رسالة الى العالم أن الدولة امسكت بأرضها والقانون والواقع على كامل الأراضي.
وقال:" لا يمكن لأحد أن يقول أن الجيش غير قادر على القيام بعمله شمال الليطاني سيما وان الجيش والحكومة أقرّا خطة ولبنان الرسمي ملتزم بقرار الحكومة أما اسرائيل فيجب عليها ان تحترم عمل الجيش الذي يقوم به على أكمل وجه ويجب ان يكون الجيش قد انهى عمله حتى نهاية العام وبالتالي لا يمكن لاسرائيل ان تعتدي على لبنان في منطقة مفترض ان تكون أصبحت آمنة."

وأضاف: "على الدولة ان تمسك المناطق بيد من حديد وإرسال رسالة انه ممنوع الاقتراب حيث هي موجودة وهنا دور فرنسا والولايات المتحدة والأمور لا تسير بشكل أسهل لان حزب الله يصعّب العملية على الجيش ويؤكد تمسكه بسلاحه ويحاول تنظيم نفسه والتسلّح ولكن لو التزم الحزب بخطة الجيش كاملةً لكان الوضع اسهل."

وأكّد أنّ المهم اليوم تجنيب لبنان الحرب والمفاوضات التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال السفير سيمون كرم مهمة.
واستطرد الجميّل قائلا:" ان المشاهد التي رأيناها في لبنان في اليومين الاخيرين مع الاحتفال بسقوط النظام السوري كان يجب أن لا نراها ويجب احترام سيادتنا ولا يرفعوا أعلام دول اخرى وصور رؤساء دول اخرى لاسيما تجاه بلد قدّم الكثير وكان يمكننا تجنب المشاهد تلك والجمهور المناصر للنظام الجديد بإمكانه العودة الى سوريا."

وبالعودة الى ملف حصر السلاح، أشار الجميّل الى انّ حزب الله يصعّب المهمة على الجيش ولا يعطيه الاحداثيات ويخبئ سلاحا في البيوت كما ان اسرائيل لا تتعاطى مع الجيش بشكل يسهّل مهمته والمسؤولية على الجانبين.
وعما أثير بالنسبة لاحتواء السلاح، قال الجميّل:"طالما أن السلاح في المخازن فهو سيستعمل يومًا ما واذا كان بإمكان الميليشيا الوصول الى السلاح فستستعمله وبالتالي لا شيء اسمه احتواء فإما أن نكون دولة او لا وإما نحترم المساواة أو سنكون دولة غير قابلة للحياة ولا شيء اسمه احتواء والسلاح يجب ان يلمّ واما لا شيء اسمه دولة."

وعن الإنتخابات النيابية، قال:"نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها ولكن ما يحصل هو عملية لايصالنا الى حائط مسدود ما سيضع موضوع تأجيل الانتخابات على طاولة البحث."

أضاف: "الله يسامح اللي عملوا" القانون النافذ والحكومة تقول أنها غير قادرة على تطبيق القانون الموجود بـ6 نواب للاغتراب وفي المقابل بري لا يريد جلسة بالتالي نحن أمام حائط مسدود إما أن يخالف سلام القانون ويشرّع من رأسه، وبالتالي على بري أن يتحمّل مسؤوليته اما لتثبيت القانون أو الغائه وتقديم البديل ولكن لا يمكن ان نترك الانتخابات في مهب الريح وتعبنا من الغموض الذي يتسبب به بري."

وشدّد على أنّ "الميكانيزم" موجود ونطلب من لودريان التنسيق الدقيق بما هو مطلوب اذ يبدو ان هناك مشكلة تواصل واضحة بين الدولة والجيش من جهة، والجهات الدولية والعربية من جهة أخرى، الأمر الذي يحتاج معالجة والفرنسيون قادرون على لعب دور في هذا الاطار لناحية الوضوح.
وأكّد انّه يجب إحياء مؤتمر دعم الجيش الآن لأن المهمات المطلوبة منه اليوم لضبط السيادة وحصر السلاح كبيرة والجنرال هيكل ليس ضابط مكاتب إنما ضابط مغوار مقاتل ممن كان لهم دور اساسي في نهر البارد ومن الضباط الشرفاء فلننتبه الى ما نقوله.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: المطلوب من الدولة اللبنانية أخذ المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون فللدفع نحو التنفيذ لحماية بلادنا من الضربات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل: المطلوب من الدولة والجيش الاسراع بتنفيذ هذه المهمة التي اقرت في مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان ملتزم تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل لسفيرة الاتحاد الأوروبي: الاستقرار يبدأ بحصرية السلاح وقرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-10
Lebanon24
07:03 | 2025-12-10
Lebanon24
06:55 | 2025-12-10
Lebanon24
06:47 | 2025-12-10
Lebanon24
06:38 | 2025-12-10
Lebanon24
06:30 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24