الجميّل: المطلوب من عون وسلام الدفع للتنفيذ الكامل لحصر السلاح

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة تسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.

كما حضر اللقاء السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، النائب سليم صايغ، عضو المكتب السياسي جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والوفد المرافق الذي ضم الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافريل.

وتمحور الاجتماع حول المؤتمر الدولي الذي سيخصّص لدعم ، بمشاركة أميركية وسعودية وفرنسية، فضلًا عن ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها المحدد.

أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في الصيفي أنّ الاجتماع كان مهمًا جدًا لناحية أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى مرحلة سلام واستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في او قد يعود ويدفع ثمن تلكئه عن تحقيق السيادة.



وقال: "أحمّل المسؤولية مجددا لحزب الله الذي ليس لديه القدرة والإمكانيات لمواجهة خاصة بعدما تعرّض له وبالتالي التمسك بالسلاح ليس له أي جدوى، خاصة أنه يقرّ أن هناك موافقة على التخلي عن السلاح جنوب الليطاني ما يعني التخلّي عن إرادته ورغبته ودوره بالدفاع عن لبنان في وجه إسرائيل."



واذ ذكّر الجميّل بأنّ يقول أنّه لا يريد السلاح جنوب الليطاني على الحدود، سأل: "سلاح شمال الليطاني ما دوره؟"

أضاف: "ان الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أقرّ بشكل لا يقبل الشك بأن الحفاظ على السلاح ليس للدفاع أو تحرير فلسطين لذلك نعتبر ان الهدف منه ترهيب ناسه واللبنانيين وأخذ لبنان رهينة للمرحلة المقبلة بانتظار تسليح نفسه للعب دوره بالدفاع عن وهو أساساً وُجد ليكون ذراع دفاع عن ايران ولهذا السبب فإن جنوب لبنان لا يهم حزب الله في الوقت الحاضر."



وأشار الجميّل الى أنّ نوايا الحزب يجب أن تكون واضحة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونتخذ قرارًا بالمبادرة السريعة الكاملة لتنظيف البلد من أي سلاح خارج اطار الدولة وقمع أي جماعات مسلحة خارجة عن القانون والقرار متّخذ والمطلوب الدفع باتجاه التنفيذ وأخذ خطوات عملية إذا أردنا حماية لبنان من أي ضربة اسرائيلية وعلى الدولة اتخاذ خطوات أكبر وأسرع الى الأمام.

ولفت الى انّ الرئيسين عون وسلام وطنيان ونثق بهما ولكن المطلوب خطوات الى الأمام لتوفير المآسي التي قد تأتي والمطلوب القيام بأقصى الجهود لنرسل رسالة الى العالم أن الدولة امسكت بأرضها والقانون والواقع على كامل الأراضي.

وقال:" لا يمكن لأحد أن يقول أن الجيش غير قادر على القيام بعمله شمال الليطاني سيما وان الجيش والحكومة أقرّا خطة ولبنان الرسمي ملتزم بقرار الحكومة أما اسرائيل فيجب عليها ان تحترم عمل الجيش الذي يقوم به على أكمل وجه ويجب ان يكون الجيش قد انهى عمله حتى نهاية العام وبالتالي لا يمكن لاسرائيل ان تعتدي على لبنان في منطقة مفترض ان تكون أصبحت آمنة."



وأضاف: "على الدولة ان تمسك المناطق بيد من حديد وإرسال رسالة انه ممنوع الاقتراب حيث هي موجودة وهنا دور فرنسا والولايات المتحدة والأمور لا تسير بشكل أسهل لان حزب الله يصعّب العملية على الجيش ويؤكد تمسكه بسلاحه ويحاول تنظيم نفسه والتسلّح ولكن لو التزم الحزب بخطة الجيش كاملةً لكان الوضع اسهل."



وأكّد أنّ المهم اليوم تجنيب لبنان الحرب والمفاوضات التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال السفير سيمون كرم مهمة.

واستطرد الجميّل قائلا:" ان المشاهد التي رأيناها في لبنان في اليومين الاخيرين مع الاحتفال بسقوط النظام السوري كان يجب أن لا نراها ويجب احترام سيادتنا ولا يرفعوا أعلام دول اخرى وصور رؤساء دول اخرى لاسيما تجاه بلد قدّم الكثير وكان يمكننا تجنب المشاهد تلك والجمهور المناصر للنظام الجديد بإمكانه العودة الى ."



وبالعودة الى ملف حصر السلاح، أشار الجميّل الى انّ حزب الله يصعّب المهمة على الجيش ولا يعطيه الاحداثيات ويخبئ سلاحا في البيوت كما ان اسرائيل لا تتعاطى مع الجيش بشكل يسهّل مهمته والمسؤولية على الجانبين.

وعما أثير بالنسبة لاحتواء السلاح، قال الجميّل:"طالما أن السلاح في المخازن فهو سيستعمل يومًا ما واذا كان بإمكان الميليشيا الوصول الى السلاح فستستعمله وبالتالي لا شيء اسمه احتواء فإما أن نكون دولة او لا وإما نحترم المساواة أو سنكون دولة غير قابلة للحياة ولا شيء اسمه احتواء والسلاح يجب ان يلمّ واما لا شيء اسمه دولة."



وعن الإنتخابات النيابية، قال:"نحن مع اجراء الانتخابات في موعدها ولكن ما يحصل هو عملية لايصالنا الى حائط مسدود ما سيضع موضوع تأجيل الانتخابات على طاولة البحث."



أضاف: "الله يسامح اللي عملوا" القانون النافذ والحكومة تقول أنها غير قادرة على تطبيق القانون الموجود بـ6 نواب للاغتراب وفي المقابل لا يريد جلسة بالتالي نحن أمام حائط مسدود إما أن يخالف سلام القانون ويشرّع من رأسه، وبالتالي على بري أن يتحمّل مسؤوليته اما لتثبيت القانون أو الغائه وتقديم البديل ولكن لا يمكن ان نترك الانتخابات في مهب الريح وتعبنا من الغموض الذي يتسبب به بري."



وشدّد على أنّ "الميكانيزم" موجود ونطلب من لودريان التنسيق الدقيق بما هو مطلوب اذ يبدو ان هناك مشكلة تواصل واضحة بين الدولة والجيش من جهة، والجهات الدولية والعربية من جهة أخرى، الأمر الذي يحتاج معالجة والفرنسيون قادرون على لعب دور في هذا الاطار لناحية الوضوح.

وأكّد انّه يجب إحياء مؤتمر دعم الجيش الآن لأن المهمات المطلوبة منه اليوم لضبط السيادة وحصر السلاح كبيرة والجنرال هيكل ليس ضابط مكاتب إنما ضابط مغوار مقاتل ممن كان لهم دور اساسي في نهر البارد ومن الضباط الشرفاء فلننتبه الى ما نقوله.