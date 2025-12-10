إعتبر رئيس أن المطلوب من الدولة أخد المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون.

وقال الجميّل بعد لقائه لودريان:" " يُصعّب المهمة على الجيش ولا يعطيه الإحداثيات وليس هناك شيء اسمه احتواء للسلاح و"انضبو بالمخازن" والمطلوب تسليم.

وأكد "أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى السلام والاستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في أو قد يعود ويدفع ثمن تلكؤه".

وفي سياق منفصل، قال الجميّل إنه "احترامًا لنا ولبلد استضاف السوريين على أرضه كان من المفترض ألّا يُرفع السوري وصورة الرئيس السوري وألّا نرى المشاهد التي رأيناها".