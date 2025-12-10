Advertisement

لبنان

الجميّل: نحن في مرحلة مفصلية.. و"حزب الله" يُصعّب المهمة على الجيش

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1453135-639009631289917277.png
Doc-P-1453135-639009631289917277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

إعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن المطلوب من الدولة أخد المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون.

 

وقال الجميّل بعد لقائه لودريان:"حزب الله" يُصعّب المهمة على الجيش ولا يعطيه الإحداثيات وليس هناك شيء اسمه احتواء للسلاح و"انضبو بالمخازن" والمطلوب تسليم.

 
Advertisement

وأكد "أننا في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى السلام والاستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في المستقبل أو قد يعود لبنان ويدفع ثمن تلكؤه".

 

وفي سياق منفصل، قال الجميّل إنه "احترامًا لنا ولبلد استضاف السوريين على أرضه كان من المفترض ألّا يُرفع العلم السوري وصورة الرئيس السوري وألّا نرى المشاهد التي رأيناها".

 

مواضيع ذات صلة
الجميّل: نحن في مرحلة مفصلية قد تأخذ البلد الى السلام والاستقرار وننتقل الى مرحلة من الأمل في المستقبل أو قد يعود لبنان ويدفع ثمن تلكئه
lebanon 24
10/12/2025 12:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: حزب الله يصعّب العملية على الجيش ويؤكد تمسّكه بسلاحه ويحاول تنظيف نفسه والتسلّح ولكن اذا التزم الحزب بخطة الجيش لكان الوضع أسهل على الجميع
lebanon 24
10/12/2025 12:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": الانتخابات النيابية المقبلة ستكون مفصلية
lebanon 24
10/12/2025 12:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد بري في طهران و"حزب الله" مستاء من "المركزي":نحن على عتبة مرحلة خطيرة
lebanon 24
10/12/2025 12:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الكتائب اللبنانية

النائب سامي الجميل

سامي الجميل

النائب سامي

حزب الكتائب

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2025-12-10
05:15 | 2025-12-10
05:10 | 2025-12-10
05:00 | 2025-12-10
04:54 | 2025-12-10
04:53 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24