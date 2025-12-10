تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كركي عرض مع نداف أوضاع موظفي تلفزيون لبنان

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:39
Doc-P-1453139-639009637498193779.jpg
Doc-P-1453139-639009637498193779.jpg photos 0
 أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان المدير العام د. محمد كركي، استقبل في مكتبه ،رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومديرته العامة الدكتورة اليسار نداف ورئيسة نقابة موظفي التلفزيون ميرنا الشدياق.

 

و تطرق المجتمعون إلى أبرز الإنجازات التي قامت بها إدارة الضمان لناحية تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية.

 

وبحسب بيان، فقد أثنى المجتمعون على هذه الخطوات طالبين من المدير العام النظر بأوضاع موظفي تلفزيون لبنان، وبخاصة لناحية الإسراع في إنجاز معاملاتهم الصحية في المكاتب وعمل كل ما يلزم من أجل تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ، ولاسيما في ما يخص موضوع الرواتب والأجور لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في التلفزيون ، وقد أبدى المدير العام تجاوبا كبيرا مع مطالبهم.

 

من جهة ثانية، وفي إطار متابعة الصندوق لخطته الهادفة إلى تعزيز شبكته الخدماتية وتفعيل دوره في حماية الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، أعلن كركي مبادرات جديدة سيتم وضعها موضع التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لدعم وتوفير المزيد من الخدمات للمضمونين.

 

وفي خطوة تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين الاختياريين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أصدر المدير العام للصندوق قرارات بتاريخ 5/12/2025 وبتاريخ 9/12/2025 حملت الأرقام 1076- 1077- 1078 و 1082 – 1083 – 1084 خصصت لمكاتب الصندوق في صيدا، أميون، بشري، الشويفات، جونيه وبيت الدين ، قضى بموجبها منح هذه المكاتب سلفات مالية استثنائية بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليار و800 مليون ليرة لبنانية، وذلك لتسديد المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان تلبية حاجاتهم الصحية بشكل متواصل ومنصف.

 

وشدد كركي على أن "هذه الخطوة تأتي تأكيدا لالتزام الصندوق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية تجاه المضمونين، وانسجاما مع توجه الإدارة نحو دعم المكاتب الإقليمية وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة الطبية وتأمينها في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز وأينما دعت الحاجة".

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام

ليرة لبنانية

اللبنانية

الاختيار

التزام

لبنان

جونيه

