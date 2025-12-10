بالصور: "الجمارك" تضبط مستودعاً يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية مخالفة لشروط الاستيراد

ضبطت بعد عملية رصد و متابعة من قوة من شعبة المكافحة البرية في ضابطة جمارك مستودعاً يقع ضمن نطاق محافظة بيروت يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية و التي تفوق 50 دراجة مخالفة لشروط الاستيراد حيث تم حجز الدراجات ونقلها من المستودع.



وتستكمل القوى الجمركية التحقيقات والمتابعة مع الجهات المعنية لمنع ادخال او بيع مثل هذه الدراجات في الاسواق المحلية.

