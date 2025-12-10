وزير الثقافة: وظيفة الآثار مساعدتنا على اعادة كتابة التاريخ وتصحيحه

افتتح الدكتور غسان سلامة معرض Riesn from Ruins للاثار المكتشفة من موقع تل فدعوس-كفرعبيدا الذي اقيم في المتحف الوطني في حضور للاثار المهندس سركيس ، مديرة المواقع الاثرية في للاثار في سمر كرم ، عقيلة السفير الألماني كريستينا ستيلفريد ومديرة القسم الثقافي والاقتصادي في السفارة الالمانية كارولين تيورات ، المدير العلمي لبعثة التنقيب في موقع تل فدعوس كفرعبيدا غنز وجمع من الخبراء والمعنيين بموضوع الاثار والتنقيب .

بعد جولة للوزير سلامة والحضور في ارجاء المعرض ومعاينة اللقى الاثرية ال34 المكتشفة والتي تمثل التسلسل بالإضافة الى 4 قطع تم اكتشافها حديثا خلال اعمال تقييم الأضرار قال وزير الثقافة : " ان للآثار وظيفة جمالية ، لكن لها وظيفة اهم لانها تساعدنا على اعادة كتابة التاريخ وتصحيح ما كتب عنه سابقًا، وموقع تل فدعوس مهم جدا من هذا الباب ، وقد بدأ الاستيطان به حوالي 4000 سنة قبل الميلاد واستمر حتى العصر البرونزي الاوسط حوالي 2000 سنة قبل الميلاد ، هي مرحلة دقيقة جدًا تساعدنا على اعادة كتابة تاريخ لبنان في تلك المرحلة القديمة جدًا."

وتوجه الوزير سلامة بالشكر الى المديرية العامة للآثار التي تهتم بهذا الموقع منذ 20 سنة منذ ان تم اكتشافه عام 2004 ,وتعاون الجامعة الأميركية للمشاركة في التنقيب والسفارة الالمانية لتمويلها جزءًا كبيرًا في اعمال التنقيب .

وخص الوزير سلامة اهالي كفرعبيدا بتحية مميزة وقال :"ينطبق عليهم قول الشاعر الفلسطيني الكبير توفيق الزيات حيث قال :" جاءت جرافة كان ذلك قبل ان تأتي جرافة". حين هبوا جميعا للدفاع عن موقع تل فدعوس ضد محاولة تدميره . "