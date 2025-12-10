تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قبلان: لم يمر على لبنان حكومة فاشلة وكسلانة ورخيصة مثل هذه الحكومة

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:46
 توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان الى "من يهمّه الأمر"، وقال:" الأمن ولبنان لا ينفصلان أبداً، ولا طائفية بالأمن، والإرتزاق من الشوارع خطير جداً، ولعبة الطرابيش الإقليمية والدولية نهايتها خسارة الجميع، والتوظيف الإقليمي بشوارع لبنان ممنوع بشدة والضمانة الجيش وليس الحكومة اللبنانية، وتطويب الفلتان الداخلي لتعزيز الإنقسام السياسي وتذخير مشاريع الخوّة الدولية أمر يضع لبنان في كف عفريت".

 

وأكد ان"الدولة دولة بالأمن والسيادة الوطنية ومصالح اللبنانيين فقط، واللبناني صاحب هذا البلد وليس غيره والحكومة مطالبة بتنظيف لبنان من لعبة الإقليم والعالم وهي لا تفعل".

 

وقال "لم يمر على لبنان حكومة فاشلة وكسلانة ورخيصة مثل هذه الحكومة المهووسة بالفشل والتمزيق الوطني"، ورأى ان "بعض الموتورين ممن يعيشون زمن الدبابة الإسرائيلية يختنقون لأي صلابة وطنية أو توافق سياسي جامع"، ومشيرا الى ان"موعد الإنتخابات النيابية استحقاق دستوري ولا سلطة فوق الدستور، واللعب بالموعد الإنتخابي بازار يخدم إسرائيل".

 

وختم:" لبنان كما لا ينفصل عن الأمن لا ينفصل عن ميثاقيته، ونقيض الجعجعة سيادة لبنانية ووحدة وطنية، والميزان لبنان وعيشه المشترك لا مشاريع مَن عاش طيلة تاريخه على الكانتونات والخنادق الطائفية".

 

 

