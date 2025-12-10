إضراب عن العمل في سرايا صيدا

نفّذ عدد من رؤساء الإدارات العاملة في سرايا إضرابًا عن العمل، إذ التزمت دوائر ، الاقتصاد، التربية، ، النفوس، الأشغال، المساحة، العمل ومحافظة الجنوب بالإضراب عبر الحضور إلى مكاتبهم من دون استقبال معاملات المواطنين، وذلك بهدف إيصال رسالة إلى المعنيين بضرورة الإصغاء إلى مطالبهم ووضع حدّ لمعاناتهم المعيشية.

في المقابل، جدّد رؤساء دوائر الصناعة، ، الصحة، المالية والزراعة موقفهم بعدم الالتزام بالتحرّك، إلى حين توحيد القرار والاتفاق على تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء للهيئة الإدارية لرابطة موظفي الادارات العامة.