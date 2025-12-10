تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي

Lebanon 24
10-12-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1453156-639009645534908523.jpg
Doc-P-1453156-639009645534908523.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2025 بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع و مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

 

وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

 

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

 

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

 

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.

 

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

 

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

 

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

 

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

 

تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

 

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005".

 

وأكدت أن المهلة القصوى المحددة لتسديد اصدار العام 2025 هي تاريخ 31/12/2025 حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة 2% شهريا اعتبارا من تاريخ 2/1/2026

 

واعتبرت هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مياه بيروت وجبل لبنان تدعو لتسديد الفواتير مع إعفاءات وتقسيط
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ بيروت يعلن جداول الرسوم البلدية لعام 2025 ويحدد مهلة السداد
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رسائل اميركية تمهل الجيش حتى آخر الشهر لإنجاز "حصرية السلاح" وتحذيرات من استئناف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تدخّل أميركي لاعطاء "الميكانيزم" فرصة وتثبيت مهلة نزع السلاح في نهاية السنة
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 14:29:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه بيروت

جبل لبنان

بدون أي

الاشتر

مار ال

لبنان

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:23 | 2025-12-10
Lebanon24
07:03 | 2025-12-10
Lebanon24
06:55 | 2025-12-10
Lebanon24
06:47 | 2025-12-10
Lebanon24
06:38 | 2025-12-10
Lebanon24
06:30 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24