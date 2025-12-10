مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي

دعت وجبل في بيان، "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، في مهلة لا تتعدى 31/12/2025 بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع و مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT.

وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005".

وأكدت أن المهلة القصوى المحددة لتسديد اصدار العام 2025 هي تاريخ 31/12/2025 حيث تفرض غرامة التأخير عن الدفع وتصبح سارية المفعول بنسبة 2% شهريا اعتبارا من تاريخ 2/1/2026

واعتبرت هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.