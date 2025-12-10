بالصور.. الجيش يوقف 45 شخصًا من جنسيات مختلفة

نفذ الجيش ليل ٩ -١٠/ ١٢ / ٢٠٢٥ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق في سياق مهمات حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين، وأوقف ٤٥ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات وارتكاب أعمال السرقة والتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي… pic.twitter.com/uVScATpJNl
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 10, 2025
