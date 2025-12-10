تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
وزير الإعلام
المحامي بول
مرقص
على منصة "إكس": "ونحن نختتم زيارتنا لدول
الخليج
العربي، بعد مشاركتنا في الفعاليات الإعلامية التي احتضنتها كلٌّ من
الدوحة
وأبوظبي، نتوجّه بجزيل الشكر لدولتي قطر ودولة
الإمارات العربية المتحدة
على ما لمسناه من دقة التنظيم وطيب الاستقبال، ونبارك لهما بهذه المبادرات الواعدة التي تعكس رؤية متقدّمة لمستقبل الإعلام في المنطقة. لقد أتيحت لنا خلال هذه الجولة لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين، ولاسيّما وزراء الإعلام العرب والقادة في صناعة الرأي والإنتاج، حيث شدّدنا معاً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإعلامية وتعزيز التعاون البنّاء بين دولنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد
Lebanon 24
طلاب NDU في جولة إعلامية ومرقص يكشف ملامح قانون جديد
10/12/2025 14:29:53
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص
Lebanon 24
اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص
10/12/2025 14:29:53
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بساط يختتم زيارته لعُمان ويعلن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
Lebanon 24
بساط يختتم زيارته لعُمان ويعلن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
10/12/2025 14:29:53
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
Lebanon 24
عطالله يختتم جولته الأميركية بلقاءات مع الجالية اللبنانية
10/12/2025 14:29:53
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية المتحدة
الإمارات العربية
العربية المتحدة
دولة الإمارات
وزير الإعلام
دول الخليج
الإمارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
Lebanon 24
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
07:23 | 2025-12-10
10/12/2025 07:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
Lebanon 24
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
07:03 | 2025-12-10
10/12/2025 07:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
Lebanon 24
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
06:55 | 2025-12-10
10/12/2025 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
Lebanon 24
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
06:47 | 2025-12-10
10/12/2025 06:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
06:38 | 2025-12-10
10/12/2025 06:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:23 | 2025-12-10
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
07:03 | 2025-12-10
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
06:55 | 2025-12-10
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
06:47 | 2025-12-10
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
06:38 | 2025-12-10
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
06:30 | 2025-12-10
عن "هشاشة" حقوق الإنسان في لبنان.. فجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 14:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24