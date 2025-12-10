مرقص يختتم جولته الخليجية: تعاونٌ إعلامي متصاعد ورؤية مشتركة للمستقبل

كتب المحامي بول على منصة "إكس": "ونحن نختتم زيارتنا لدول العربي، بعد مشاركتنا في الفعاليات الإعلامية التي احتضنتها كلٌّ من وأبوظبي، نتوجّه بجزيل الشكر لدولتي قطر ودولة على ما لمسناه من دقة التنظيم وطيب الاستقبال، ونبارك لهما بهذه المبادرات الواعدة التي تعكس رؤية متقدّمة لمستقبل الإعلام في المنطقة. لقد أتيحت لنا خلال هذه الجولة لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين، ولاسيّما وزراء الإعلام العرب والقادة في صناعة الرأي والإنتاج، حيث شدّدنا معاً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الإعلامية وتعزيز التعاون البنّاء بين دولنا".

