في سوبرماركت معروف... ديدان في الشوكولا

عثرت والدة طفل في ، على ديدان داخل حبوب شوكولا مغطاة بالسكر الملون، اشتراها إبنها من سوبرماركت معروف في المدينة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الديدان قد تكون ظهرت في الشوكولا بسبب سوء التخزين.