تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ

إن العام تحذّر المواطنين من متابعة موقع NANO CLEAN أو أي من صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعدم شراء أي منتج منه، إذ تبين بنتيجة المتابعة أنه تابع لكيان العدو ومقره الأساسي في الأراضي المحتلّة.