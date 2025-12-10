تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:27
صدر عن
مكتب شؤون الإعلام
في
المديرية العامة للأمن العام
البيان التالي:
إن
المديرية العامة للأمن
العام تحذّر المواطنين من متابعة موقع NANO CLEAN أو أي من صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وعدم شراء أي منتج منه، إذ تبين بنتيجة المتابعة أنه تابع لكيان العدو
الإسرائيلي
ومقره الأساسي في الأراضي
الفلسطينية
المحتلّة.
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
مكتب شؤون الإعلام
المديرية العامة
الفلسطينية
الإسرائيلي
مديرية ال
تابع
