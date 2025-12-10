ماذا طلب لودريان في اجتماعاته مع المسؤولين؟

أفادت معلومات صحافية أن الموفد الفرنسي لودريان طلب في اجتماعاته مع المسؤولين إظهار جدّيّة أكبر في تنفيذ حصر السلاح وتطبيق الإجراءات المطلوبة سريعاً في الإصلاح المالي.

