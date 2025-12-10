رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن رحلة تابعة لشركة إيجهان متجهة من لارنكا إلى تل أبيب اضطرت لتغيير مسارها عبر المجال الجوي لبيروت بسبب الأحوال الجوية القاسية الناجمة عن عاصفة " ".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، وصلت الطائرة إلى بعد نحو 30 دقيقة من الموعد المحدد. (روسيا اليوم)