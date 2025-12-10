تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حيدر التقى القائم بأعمال السفارة الأثيوبية.. وبحث في أوضاع العمال الأجانب
Lebanon 24
10-12-2025
|
06:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
اليوم في مكتبه،
القائم بأعمال
السفارة الأثيوبية في
لبنان
غيتاشو
اورتا.
وتناول البحث القرار الصادر عن
وزارة العمل والأمن العام
بشأن تسوية أوضاع العمال الأجانب، حيث تم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية في هذا المجال سيتم الإعلان عنها قريبًا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
Lebanon 24
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
10/12/2025 14:30:47
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر يجول على مطارنة طرابلس والشمال لمناقشة أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل
Lebanon 24
حيدر يجول على مطارنة طرابلس والشمال لمناقشة أوضاع العمال وتعزيز فرص العمل
10/12/2025 14:30:47
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شقير استقبل تجمع مزارعي البقاع لبحث معاملات العمال الأجانب
Lebanon 24
شقير استقبل تجمع مزارعي البقاع لبحث معاملات العمال الأجانب
10/12/2025 14:30:47
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
Lebanon 24
وزير العمل بحث مع نقابات المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع القطاع وحقوق العمال
10/12/2025 14:30:47
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة العمل والأمن العام
وزارة العمل والأمن
تم الإعلان عنه
القائم بأعمال
الدكتور محمد
وزارة العمل
الأمن العام
محمد حيدر
تابع
قد يعجبك أيضاً
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
Lebanon 24
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
07:23 | 2025-12-10
10/12/2025 07:23:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
Lebanon 24
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
07:03 | 2025-12-10
10/12/2025 07:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
Lebanon 24
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
06:55 | 2025-12-10
10/12/2025 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
Lebanon 24
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
06:47 | 2025-12-10
10/12/2025 06:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
06:38 | 2025-12-10
10/12/2025 06:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:23 | 2025-12-10
وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة "الشؤون" لبحث تنظيم اليد العاملة
07:03 | 2025-12-10
مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة
06:55 | 2025-12-10
لقاءات لدريان مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت ومؤسسات رعاية الأيتام
06:47 | 2025-12-10
مجلس النواب يطلق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2030
06:38 | 2025-12-10
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
06:30 | 2025-12-10
عن "هشاشة" حقوق الإنسان في لبنان.. فجوة بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 14:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24