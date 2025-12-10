مُداهمة محل تجاريّ... وضبط أحذية تحتوي على ملصقات إسرائيليّة

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



انطلاقًا من حرص لأمن حماية الامن الاقتصادي ومنع تسويق بضائع غير معروفة المنشأ، قامت مديرية الإقليمية – الثالثة، بتاريخ 7/12/2025، بدهم أحد المحال في محلة العائد للمدعو (م. د.)، حيث صادرت كمية من الأحذية تحتوي على ملصقات ترمز إلى كيان العدوّ.

اجري التحقيق بإشراف العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

