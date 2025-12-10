تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الإعلام استقبل عائلة سمير كساب: الدولة مُلتزمة متابعة هذا الملف

Lebanon 24
10-12-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1453291-639009857598642091.jpg
Doc-P-1453291-639009857598642091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير  الاعلام المحامي د. بول مرقص عائلة المصور الصحافي سمير كساب في مكتبه، مجددا التأكيد على "حق سمير في العودة سالما إلى أهله، والتزام الدولة اللبنانية الكامل متابعة هذا الملف الإنساني والوطني حتى جلاء الحقيقة".

وأعلن مرقص إثر اللقاء "وقوفنا الى جانب عائلة المخفي قسرا سمير كساب، ونقول لهم إننا معكم كعائلة كبيرة، وهذه العائلة تريد أن تظل تكبر حتى نتمكن من استعادة سمير". وأكد أن "أولويات وزارة الإعلام كانت ولا تزال قضية سمير، وقد بدأت بالاتصال بنائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي تولى ملف العلاقات اللبنانية - السورية، خصوصا في ما يتعلق بالمفقودين والموقوفين. ووجهت اليه رسالة رسمية في هذا المجال تحديدا في 17 تشرين الثاني الماضي للمتابعة".

وكشف مرقص أن متري قد أدرج الموضوع في الملف الذي يتعاون فيه مع السلطات السورية، "واليوم صباحا تحدثت معه في الأمر، وأكد هذا الاتجاه، لأن قضية وطنية ومقلقة للضمير الوطني والإنساني، وقد رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء لتكون الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف تحديدا في جلسة 20 تشرين الثاني".

وأضاف: "تواصلت مع وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى واجتمعت به في 26 تشرين الثاني في القاهرة، حيث ناقشته ووضعت بتصرفه معلومات كنت قد جمعتها، كما تواصلت صبيحة اليوم مع نظيري السوري الذي أكد لي أنه أحال الملف إلى المخابرات السورية وفق النظام الجديد".

وأكد "أننا سنتابع الموضوع، واتفقنا على خطوات عدة، منها التوجه إلى وزارة العدل اللبنانية وإلى الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، المنشأة بموجب القانون 105 لعام 2018، كما أننا نجهز ملفا بما توصلنا إليه كعائلة ومؤسسات تابعت هذا الملف، حتى نرفقه بالطلب الذي نتابع من خلاله القضية حتى النهاية".

وأشار إلى أن هذا الموضوع "ليس صدفة، إذ أن اللقاء مع عائلة سمير بتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان عندنا ليست مجرد تنظير أو إنشاءات أو أدبيات، بل هي قضية حقيقية، وأشخاص كثيرون ينتظرون من يعرف مصيرهم، فالأقل هو أن نعمل على متابعة هذا الملف حتى النهاية وقد فعلت ذلك دون طلب من أحد لأن هذا واجبي، وهي المرة الأولى التي تتّصل بي العائلة مشكورة".

ورأى مرقص أن "من حق العائلة معرفة مصير ابنها تماماّ كما آخرين كثر. ومن حقها ايضا اطلاعها، وكل من له صلة بالأمر، لمعرفة ما وصلت إليه التحقيقات والمعاملات. ونحن حراس على التعويض عن الإهمال، لكن دون إغلاق الملف أبدا، مع الحفاظ على جوهر القضية والمتابعة حتى معرفة مصير سمير وإعادته إلى أهله ومحبيه، وأيضا الكشف عن المعلومات، وهذا واجب يقع على عاتق الجميع".

وشكر وسائل الإعلام التي "تنقل ما نقوم به، لأنه يجب أن يعرف الجميع أن لديهم واجبا إنسانيا وقانونيا، دون الدخول في العقوبات المنصوص عليها بالقانون، بل على ضميرهم الإنساني لتقديم أي معلومات لديهم لوقف معاناة العائلة والمحبين الكثر لسمير وغير سمير، وهناك أيضا واجب التعاون والتبادل، وهذه واجبات وحقوق منصوص عليها بالقانون".

وتوجه بالشكر للسلطات السورية التي "تتعاون معنا حاليا في هذا الإطار"، مؤكدا إن وزارة الإعلام "لا تطلق وعودا وضمانات، لأن هذا الموضوع حساس، وما نفعله هو بذل أقصى الجهود والوسائل للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصير سمير وإعادة جمعه بأهله".

ولفت الى أنه "لا يوجد تمثيل حكومي مباشر امام الهيئات المختصة بالمفقودين والمخفيين قسرا، لأنها هيئات مستقلة، وهذا ما نص عليه القانون 105، لكن هذا لا يمنعنا من القيام بدور المتابعة الدقيقة حتى الوصول إلى النتيجة".

وقال: "نحن بتصرف عائلة سمير، ونسعى لفعل المزيد. وأتمنى من وسائل الإعلام نقل هذا الاجتماع ومخرجاته إلى كل من لديه ذرة ضمير، ليقدم أي معلومة قد تفيدنا في معرفة مصير سمير وأمثاله".

وكانت قضية المصور الصحافي اللبناني سمير كساب عادت إلى الواجهة، مع خطوات رسمية أعادت الأمل بإحقاق العدالة وكشف مصيره، ففي 17 تشرين الاول 2025، بادر وزير الاعلام الى رفع كتاب الى نائب رئيس الحكومة طارق متري طالب فيه بمتابعة الملف رسميا مع الدولة السورية من خلال اللجنة اللبنانية السورية المختصة.

كما رفع وزير الاعلام القضية الى جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 20 تشرين الثاني 2025، حيث طالب فيه بضم قضية كساب إلى اللجنة اللبنانية السورية المشتركة، لتكون ضمن أولويات الملفات المطروحة. وقد تبنى مجلس الوزراء هذا الطلب.

وبعد جلسة مجلس الوزراء، أكد مرقص بأن "القضية اليوم أصبحت رسمية تتابعها الدولة اللبنانية وسأستمر بمتابعتها بكل حزم".

وفي 26 تشرين الثاني 2025، عقد مرقص، اجتماعا مع وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية الدكتور حمزة المصطفى في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث طرح قضية المصور الصحافي المخفي قسرا في سوريا سمير كساب، مؤكدا أن "هذا الملف يجب أن يحتل أولوية قصوى ضمن الملفات المطروحة، بهدف الكشف عن مصيره واتخاذ المقتضى اللازم".

وكان مصور "سكاي نيوز عربية" سمير كساب، قد فقد في سوريا مع الزميل إسحاق مختار مراسل "سكاي نيوز عربية"، ومرافقهما عدنان عجاج، منذ منتصف تشرين الاول 2013.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية أحمد الحجار: ملتزمون ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
lebanon 24
Lebanon24
10/12/2025 20:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

الدول العربية

مجلس الوزراء

سكاي نيوز

نائب رئيس

اللبنانية

العقوبات

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:02 | 2025-12-10
Lebanon24
12:59 | 2025-12-10
Lebanon24
12:52 | 2025-12-10
Lebanon24
12:50 | 2025-12-10
Lebanon24
12:35 | 2025-12-10
Lebanon24
12:32 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24