عقيص: الحكومة تريد منح المغتربين حق انتخاب 128 نائبًا في دوائرهم

أكد النائب ، من مجلس النواب، أن "الحكومة تريد منح المغترب حق الانتخاب لـ128 نائبا في دوائرهم"، معتبرا أن "المعطل هو مَن يرفض إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال ".وأوضح أن "الدليل على أن ضد الدائرة 16 هو أنها جمعت أكثرية في الـ2022 من أجل إجراء الانتخابات بطريقة الـ2018 نفسها".وقال: "نحن لا نعطي الدروس، بل نطالبه بالتزام النصوص والقوانين، وندعوه هو ومعاونه إلى الاستماع إلى صوت الشعب والمغتربين". (الوكالة الوطنية)