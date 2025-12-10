تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام براك: جس نبض الحزب وتهيئة الرأي العام اللبناني "لمرحلة مختلفة"

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:02
A-
A+
Doc-P-1453452-639010299319464501.jpg
Doc-P-1453452-639010299319464501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ميشال نصر في" الديار": ليست التصريحات التي أطلقها الموفد الأميركي توم براك في الأيام الأخيرة ،مجرد مواقف إعلامية عابرة، ولا يمكن التعامل معها كجزء من الضجيج السياسي. فمنذ إطلالته الأولى، بدا واضحا أن الرجل يتحدث من موقع يتجاوز حدود الموفد التقليدي، وأنّ رسائله تخفي خلفها مقاربة أميركية جديدة يجري اختبارها بهدوء تجاه حزب الله وبيئته ودوره في لبنان وسوريا. فبراك لم يعتمد الخطاب الأميركي التقليدي، الذي اعتاد اللبنانيون سماعه كلما ذُكر اسم الحزب. بل لجأ إلى خطاب محمل بإيحاءات "حضارية" و"جيوسياسية" تربط لبنان وسوريا في إطار واحد، وتضع الدور العسكري والسياسي لحزب الله ضمن سياق إعادة تنظيم المشهد في المنطقة بأكمله، على ما تشير اوساط لبنانية على تواصل مع الادارة الاميركية، معتبرة ان هذه اللغة الجديدة ليست عفوية، بل تحمل في طياتها مقاصد واضحة: جس نبض الحزب وبيئته، وتهيئة الرأي العام اللبناني لمرحلة مختلفة، قد لا تكون صدامية، لكنها لن تكون مريحة بالنسبة إلى الحزب أيضا. في هذا السياق، بدا براك كأنه يختبر حدود المناورة لدى حزب الله، فهو تحدث عن مستقبل الجنوب، وعن ضرورة ضبط الحدود، وعن صياغة ترتيبات جديدة قد يكون الحزب "جزءا منها، أو قد تُفرض عليه"، ما فرض على الاوساط طرح أسئلة أساسية: هل الحزب مستعد لقبول إعادة تعريف لقواعد الاشتباك؟ وهل يمكن أن يدخل في إطار تفاهمات أوسع تشمل سوريا ولبنان ضمن سقف أميركي؟
لكن ما هو لافت أكثر، على ما تقول الاوساط، أن كلام براك يندرج في اطار الضغط الناعم، فهو لا يريد مواجهة مفتوحة مع الحزب، بل يسعى إلى تطويق دوره تدريجيا، عبر خلق بيئة سياسية لبنانية تتقبل فكرة أنّ دور الحزب لا يمكن أن يبقى على حاله، وأنّ المرحلة المقبلة ستفرض عليه "تغييرات طوعية أو قسرية"، لكن من دون إثارة حساسية جمهور المقاومة أو دفعه إلى التصلب.وتضيف الاوساط بان تصريحات براك تشير الى ان مرحلة ما بعد حرب غزة، ستفتح الباب أمام تغييرات كبرى في التوازنات الإقليمية، وأن حزب الله سيكون جزءا من هذه التغييرات، سواء عبر الضغط، أو عبر التفاهمات، فالأميركيون يدركون أنّ أي تسوية جنوبية أو سورية، لن تكون قابلة للحياة إذا بقي الحزب خارجها، أو إذا تم تجاهل دوره العسكري والسياسي. في المحصلة، لا تبدو تصريحات توم براك مجرد قراءة في المشهد الاقليمي، بل محاولة مدروسة لتهيئة الساحة اللبنانية، وربما الإقليمية، لفهم أن دور حزب الله قد تعدل، وأن الولايات المتحدة اختارت طريق "الضغط الهادئ" بدل المواجهة المباشرة. من هنا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: ماذا قال براك؟ بل ماذا تُحضر واشنطن عبر براك؟ وكيف سيتعامل الحزب مع تلك الاشارات؟ والاهم اين السفير ميشال عيسى مما تقدم، في ظل نفيه علمه باي "تغييرات"؟ والاهم من كل ذلك، هل بدأ الانقسام في الرأي الاميركي يظهر الى العلن؟
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"جس نبض" بريطاني لملء فراغ "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير المخابرات المصرية الى بيروت: "جس نبض" حول التفاوض وتحذير من المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "أجيال السيد" الكشفي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "الحزب" يُحذّر: الجيش الإسرائيلي في مرحلة عدوانية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العام اللبناني

ميشال نصر

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الاميركي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11
Lebanon24
01:00 | 2025-12-11
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24