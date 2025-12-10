تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة "انفجار المرفأ"

Lebanon 24
10-12-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1453453-639010300093795336.webp
Doc-P-1453453-639010300093795336.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار": طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب  بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".  
 
ولكن المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بيطار باستجوابه. ووفق معلومات "النهار" من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بيطار بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل.
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن":يدخل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة من التعقيدات، بعدما رفض القضاء البلغاري أمس طلب لبنان تسليم مشغل سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، مكتفيًا بالإبقاء عليه موقوفًا والسماح للمحقق العدلي بالانتقال إلى بلغاريا لاستجوابه. وقد أثار القرار اعتراض المدّعي العام البلغاري المشرف على الملف أنجيل كانيف، الذي أعلن عزمه استئناف الحكم، مشددًا على أن الضمانات التي قدمها وزير العدل اللبناني والنيابة العامة التمييزية كافية للتجاوب مع طلب الاسترداد. وجاء قرار المحكمة في صوفيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي - القبرصي، المشغل لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وذلك بموجب مذكرة توقيف غيابية أصدرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان وجرى تعميمها عبر الإنتربول عام 2020.
و حملت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بلغاريا ملف الاسترداد إلى الطاولة، ليعقبها إرسال تطمينات قضائية إضافية من بيروت، شملت تفصيلًا للمواد القانونية المدّعى بها على غريتشوشكين والتأكيد أنه لن يكون مهدَّدًا بعقوبة الإعدام. رهان لبنان على استرداد مشغل "سفينة الموت" سقط مرحليًا أمس. ورغم إعلان محامية غريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، بعد الجلسة أن المحكمة تعتبر أن لبنان لم يقدم ضمانات كافية لعدم صدور حكم بالإعدام أو عدم تنفيذه في حال صدوره. ورغم توجه المدّعي العام البلغاري أنجيل كانيف إلى استئناف القرار، تكشف مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أن وزارة العدل في لبنان تتابع مسار الاستئناف في بلغاريا، وأن الجانب اللبناني لن ينتظر إلى حين بت المحكمة في صوفيا بقرار الاستئناف؛ بل إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سيجري بالتوازي الترتيبات المطلوبة للتوجّه شخصيًا إلى صوفيا لاستجواب غريتشوشكين. وتكشف المصادر أن البيطار لن يتوقف عند قرار منع السفر الصادر بحقه تعسفًا من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ولا عند أي إجراء قد يعرقل مهمته، وأنه جاهز للانتقال إلى بلغاريا فور تحديد موعد الاستجواب، في خطوة قد تفتح الباب أمام كشف خيوط أساسية في الشبكة التي استقدمت وخزنت نيترات الأمونيوم المتفجّر في مرفأ بيروت.  
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلغاريا تطالب لبنان "عدم إعدام" مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت كشرط مقابل تسليمه (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

وكالة فرانس برس

النيابة العامة

وزارة العدل

الاستئناف

الجمهوري

النيابة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11
Lebanon24
01:00 | 2025-12-11
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24