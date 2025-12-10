بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة "انفجار المرفأ"

كتبت" النهار": طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".



ولكن المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بيطار باستجوابه. ووفق معلومات "النهار" من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بيطار بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل.

وكتب طوني كرم في" نداء الوطن":يدخل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة من التعقيدات، بعدما رفض البلغاري أمس طلب لبنان تسليم مشغل سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، مكتفيًا بالإبقاء عليه موقوفًا والسماح للمحقق العدلي بالانتقال إلى بلغاريا لاستجوابه. وقد أثار القرار اعتراض المدّعي العام البلغاري المشرف على الملف أنجيل كانيف، الذي أعلن عزمه استئناف الحكم، مشددًا على أن الضمانات التي قدمها وزير العدل اللبناني والنيابة العامة التمييزية كافية للتجاوب مع طلب الاسترداد. وجاء قرار المحكمة في صوفيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي - القبرصي، المشغل لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وذلك بموجب مذكرة توقيف غيابية أصدرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان وجرى تعميمها عبر الإنتربول عام 2020.

و حملت زيارة رئيس الجمهورية إلى بلغاريا ملف الاسترداد إلى الطاولة، ليعقبها إرسال تطمينات قضائية إضافية من بيروت، شملت تفصيلًا للمواد القانونية المدّعى بها على غريتشوشكين والتأكيد أنه لن يكون مهدَّدًا بعقوبة الإعدام. رهان لبنان على استرداد مشغل "سفينة الموت" سقط مرحليًا أمس. ورغم إعلان محامية غريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، بعد الجلسة أن المحكمة تعتبر أن لبنان لم يقدم ضمانات كافية لعدم صدور حكم بالإعدام أو عدم تنفيذه في حال صدوره. ورغم توجه المدّعي العام البلغاري أنجيل كانيف إلى استئناف القرار، تكشف مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أن في لبنان تتابع مسار في بلغاريا، وأن الجانب اللبناني لن ينتظر إلى حين بت المحكمة في صوفيا بقرار الاستئناف؛ بل إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سيجري بالتوازي الترتيبات المطلوبة للتوجّه شخصيًا إلى صوفيا لاستجواب غريتشوشكين. وتكشف المصادر أن البيطار لن يتوقف عند قرار منع السفر الصادر بحقه تعسفًا من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ولا عند أي إجراء قد يعرقل مهمته، وأنه جاهز للانتقال إلى بلغاريا فور تحديد موعد الاستجواب، في خطوة قد تفتح الباب أمام كشف خيوط أساسية في الشبكة التي استقدمت وخزنت نيترات الأمونيوم المتفجّر في مرفأ بيروت.