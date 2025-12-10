تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة "انفجار المرفأ"
Lebanon 24
10-12-2025
|
23:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" النهار": طرأ تطور سلبي في ملف التحقيق في انفجار مرفأ
بيروت
تمثّل في قرار لمحكمة بلغارية برفض تسليم
لبنان
مالك السفينة المرتبطة بانفجار المرفأ عام 2020، ومعلوم أن لبنان يطالب بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة. وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس، إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".
ولكن المعلومات المتوافرة لـ"النهار" تؤكد أنه على عكس ما نقل عن محامية غريشوشكين، فإن لبنان قدم فعلاً ضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام، لكن المحكمة البلغارية اعتبرت أنها غير كافية وقررت عدم تسليمه إلى لبنان، ولكنها وافقت على طلب القاضي طارق بيطار باستجوابه. ووفق معلومات "النهار" من المتوقع صدور قرار بوقف منع السفر عن بيطار بما يسمح له التوجه إلى بلغاريا الأسبوع المقبل.
وكتب طوني كرم في" نداء الوطن":يدخل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مرحلة جديدة من التعقيدات، بعدما رفض
القضاء
البلغاري أمس طلب لبنان تسليم مشغل سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، مكتفيًا بالإبقاء عليه موقوفًا والسماح للمحقق العدلي بالانتقال إلى بلغاريا لاستجوابه. وقد أثار القرار اعتراض المدّعي العام البلغاري المشرف على الملف أنجيل كانيف، الذي أعلن عزمه استئناف الحكم، مشددًا على أن الضمانات التي قدمها وزير العدل اللبناني والنيابة العامة التمييزية كافية للتجاوب مع طلب الاسترداد. وجاء قرار المحكمة في صوفيا بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيف غريتشوشكين، رجل الأعمال الروسي - القبرصي، المشغل لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وذلك بموجب مذكرة توقيف غيابية أصدرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوّان وجرى تعميمها عبر الإنتربول عام 2020.
و حملت زيارة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
إلى بلغاريا ملف الاسترداد إلى الطاولة، ليعقبها إرسال تطمينات قضائية إضافية من بيروت، شملت تفصيلًا للمواد القانونية المدّعى بها على غريتشوشكين والتأكيد أنه لن يكون مهدَّدًا بعقوبة الإعدام. رهان لبنان على استرداد مشغل "سفينة الموت" سقط مرحليًا أمس. ورغم إعلان محامية غريتشوشكين، إيكاترينا ديميتروفا، بعد الجلسة أن المحكمة تعتبر أن لبنان لم يقدم ضمانات كافية لعدم صدور حكم بالإعدام أو عدم تنفيذه في حال صدوره. ورغم توجه المدّعي العام البلغاري أنجيل كانيف إلى استئناف القرار، تكشف مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أن
وزارة العدل
في لبنان تتابع مسار
الاستئناف
في بلغاريا، وأن الجانب اللبناني لن ينتظر إلى حين بت المحكمة في صوفيا بقرار الاستئناف؛ بل إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سيجري بالتوازي الترتيبات المطلوبة للتوجّه شخصيًا إلى صوفيا لاستجواب غريتشوشكين. وتكشف المصادر أن البيطار لن يتوقف عند قرار منع السفر الصادر بحقه تعسفًا من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، ولا عند أي إجراء قد يعرقل مهمته، وأنه جاهز للانتقال إلى بلغاريا فور تحديد موعد الاستجواب، في خطوة قد تفتح الباب أمام كشف خيوط أساسية في الشبكة التي استقدمت وخزنت نيترات الأمونيوم المتفجّر في مرفأ بيروت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
Lebanon 24
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
11/12/2025 08:28:55
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بلغاريا تطالب لبنان "عدم إعدام" مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت كشرط مقابل تسليمه (الحدث)
Lebanon 24
بلغاريا تطالب لبنان "عدم إعدام" مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت كشرط مقابل تسليمه (الحدث)
11/12/2025 08:28:55
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ما جديد مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت؟
11/12/2025 08:28:55
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
Lebanon 24
بشأن تسليم مالك سفينة انفجار مرفأ بيروت.. هذا ما قرّرته السلطات القضائية البلغارية
11/12/2025 08:28:55
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
وكالة فرانس برس
النيابة العامة
وزارة العدل
الاستئناف
الجمهوري
النيابة
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود
Lebanon 24
البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود
01:15 | 2025-12-11
11/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان.. سامي الجميّل: دعوة لتعزيز سيادة الدولة وتمكين الجيش
Lebanon 24
أمام مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان.. سامي الجميّل: دعوة لتعزيز سيادة الدولة وتمكين الجيش
01:12 | 2025-12-11
11/12/2025 01:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة تهدئة نسبية بانتظار نتائج اجتماع "الميكانيزم"..دعم اوروبي لمنح لبنان الوقت اللازم لتحقيق حصر السلاح
Lebanon 24
مرحلة تهدئة نسبية بانتظار نتائج اجتماع "الميكانيزم"..دعم اوروبي لمنح لبنان الوقت اللازم لتحقيق حصر السلاح
01:00 | 2025-12-11
11/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان لقرار القاضي شعيتو
Lebanon 24
البستاني: نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان لقرار القاضي شعيتو
00:49 | 2025-12-11
11/12/2025 12:49:30
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي على لبنان.. لقاء نتنياهو- ترامب المقبل سيكون حاسماً
Lebanon 24
التصعيد الاسرائيلي على لبنان.. لقاء نتنياهو- ترامب المقبل سيكون حاسماً
00:24 | 2025-12-11
11/12/2025 12:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-12-11
البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود
01:12 | 2025-12-11
أمام مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان.. سامي الجميّل: دعوة لتعزيز سيادة الدولة وتمكين الجيش
01:00 | 2025-12-11
مرحلة تهدئة نسبية بانتظار نتائج اجتماع "الميكانيزم"..دعم اوروبي لمنح لبنان الوقت اللازم لتحقيق حصر السلاح
00:49 | 2025-12-11
البستاني: نثمّن تأييد حاكم مصرف لبنان لقرار القاضي شعيتو
00:24 | 2025-12-11
التصعيد الاسرائيلي على لبنان.. لقاء نتنياهو- ترامب المقبل سيكون حاسماً
23:43 | 2025-12-10
على صلة بحزب الله وايران.. اليكم آخر المعلومات عن ناقلة النفط التي احتجزتها أميركا في الكاريبي
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 08:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24