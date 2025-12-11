تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التصعيد الاسرائيلي على لبنان.. لقاء نتنياهو- ترامب المقبل سيكون حاسماً

Lebanon 24
11-12-2025 | 00:24
Doc-P-1453485-639010349664897684.png
Doc-P-1453485-639010349664897684.png photos 0
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "لبنان فكّك 80% من سلاح حزب الله جنوب الليطاني لكنه غير قادر على استكمال نزع السلاح قبل نهاية العام".

 

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن أبلغت الجانب اللبناني أنها قد لا تتمكن من منع أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة إذا لم تُباشر الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة وسريعة لنزع سلاح حزب الله.

 

كما زعم المسؤولون الاسرائيليون أن حزب الله يستعيد قدراته على جميع الجبهات وسط تدفق متجدد للأموال الإيرانية، مؤكدين أن تل أبيب "لن تنتظر إلى ما لا نهاية".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقب سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستحصل على موافقة أميركية لتصعيد كبير في لبنان.

 

 

لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

