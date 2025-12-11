التصعيد الاسرائيلي على لبنان.. لقاء نتنياهو- ترامب المقبل سيكون حاسماً

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن " فكّك 80% من سلاح جنوب الليطاني لكنه غير قادر على استكمال نزع السلاح قبل نهاية العام".

ووفق الصحيفة، فإن أبلغت الجانب اللبناني أنها قد لا تتمكن من منع أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة إذا لم تُباشر خطوات ملموسة وسريعة لنزع سلاح حزب الله.

كما زعم المسؤولون الاسرائيليون أن حزب الله يستعيد قدراته على جميع الجبهات وسط تدفق متجدد للأموال ، مؤكدين أن "لن تنتظر إلى ما لا نهاية".