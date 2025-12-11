تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرحلة تهدئة نسبية بانتظار نتائج اجتماع "الميكانيزم"..دعم اوروبي لمنح لبنان الوقت اللازم لتحقيق حصر السلاح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-12-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1453503-639010372774693996.jpg
Doc-P-1453503-639010372774693996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد لبنان مرحلة تهدئة نسبية في الأسابيع الأخيرة قبل نهاية السنة، في انتظار ترقب الاجتماع المقبل للجنةً الميكانيزم في 19 كانون الأول الحالي وما إذا كان سيؤدي إلى أي شيء أم لا. 
وذكرت المعلومات أن الجهود الديبلوماسية الغربية والعربية لا تزال تنصب على تجنيب لبنان الحرب، ومن المرجح أن تسعى فرنسا التي زار موفدها جان إيف لودريان لبنان إلى القيام بمساعٍ في هذا الاتجاه ومساعدة لبنان على كسب بعض الوقت لترتيب أموره.
وكان لودريان انهى محادثاته التي شملت رؤساء الجمهورية جوزاف عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأبرز القيادات السياسية. وتصدّر جدول أعمالها موضوعان أساسيان:
الأول ضرورة استكمال تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة بوصفه ممراً إلزامياً لعقد مؤتمر دولي يُخصّص لدعم الجيش؛ لتوفير احتياجاته من عتاد وتجهيزات، لتوسيع انتشاره لبسط سلطة الدولة على أراضيها تطبيقاً للقرار 1701.
والثاني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026 للحفاظ، كما نُقل عنه، على الوجه الحقيقي للبنان أمام المجتمع الدولي من خلال الزيارة التاريخية للبابا ليو الرابع عشر الذي تمثّل بتوق اللبنانيين للسلام والاستقرار، وتحييد بلدهم عن النزاعات في الإقليم.
وعلم أن لودريان سمع من الرؤساء الثلاثة تأكيداً بتمسكهم بحصرية السلاح، مبدياً ارتياحه للإنجاز الذي حققه الجيش بشهادة لجنة الـ"ميكانيزم" وقوات الطوارئ الدولية "يونيفيل"، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بخلاف إصرار إسرائيل على التشكيك بما حققه، وامتناعها عن تنفيذ الاتفاق بكل مندرجاته الذي التزم به لبنان، ومن خلاله "حزب الله"، منذ سريان مفعوله في 27 تشرين الثاني 2024، وإن كان المطلوب منه الاستجابة لتعهد الحكومة بتطبيق حصرية السلاح، وصولاً إلى حدود لبنان الدولية مع سوريا، ما يضعه أمام مسؤوليته بتدعيم الموقف اللبناني في الـ"ميكانيزم" لإحراج إسرائيل وإسقاط ذرائعها لاستمرار احتلالها لقسم من المنطقة الحدودية. 
وكشفت مصادر سياسية مواكبة لمحادثات لودريان عن أن انعقاد المؤتمر الدولي الذي دعت له باريس لدعم الجيش، يتوقف على وضع جدول زمني لاستكمال تطبيق حصرية السلاح من شمال الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع سوريا.
وفي سياق متصل، نُقل عن مسؤول أوروبي تأكيده  دعم توجّهات الحكومة وسعيها إلى تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان، وتوجهها الحاسم نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، وفي الوقت عينه "تفهّم موقف الدولة العالقة بين ضغط الحرب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والتهديد بتوسيعها من جهة، وبين ضغط الداخل المتمثل بتصلب "حزب الله" ورفضه التخلّي عن سلاحه، ومن جهة ثانية بالقلق من الإخلال بالسلم الأهلي في لبنان ومحاذرة القيام بأي خطوة تمسّ به». وتشير مصادر المعلومات، نقلاً عن المسؤول الأوروبي، إلى منح الحكومة اللبنانية الوقت اللازم لتحقيق ما قرّرته حول حصر السلاح بيد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، والتي تتوافق مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار لبنان ومصلحة كل مكوناته، مؤكداً أنّ الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تترتب عليها نتائج عكسية، ومشدداً على أنّ قرار حصر السلاح الذي تُجمِع عليه الدول يصبّ في مصلحة لبنان، وينبغي مقاربته بموضوعية وواقعية، مستشهداً في هذا السياق بالموقف المتطور الصادر عن الموفد الأميركي توم برّاك، الذي أكد أنّ ليس في الإمكان نزع سلاح "حزب الله" بالقوة. "من هنا يجب إعطاء الفرصة والوقت للحكومة اللبنانية لمعالجة هذه المسألة". وإذ استبعد المسؤول الأوروبي التصعيد الإسرائيلي الواسع، لكنه لم ينف احتمال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ لا ضمانة لوقفها، توافق في الرأي مع مسؤول كبير على أمرين: "الأول ضرورة الحفاظ على أعلى قدر من التماسك الداخلي، وعدم تعريض الداخل لأي مؤثرات خارجية أياً كان مصدرها، والثاني أنّ إسرائيل، وفي هذه الأجواء الداعمة لها، لو كانت متيقنة من أنّها قادرة على تحقيق هدفها بنزع سلاح "حزب الله" من خلال تصعيد واسع، لما انتظرت أحداً، وبادرت إلى ذلك فوراً".







Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سلام اطّلع من السفير كرم على نتائج اجتماع الميكانيزم
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميكانيزم"نحو إدارة الهدوء المقبول نسبيًا في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: اجتماع "الميكانيزم" مهّد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ بـ19 من الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات أميركية قبل اجتماع "الميكانيزم" ومخاوف من تصعيد أعنف بعد الغارة على شبعا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 08:27:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-11
Lebanon24
01:12 | 2025-12-11
Lebanon24
00:49 | 2025-12-11
Lebanon24
00:24 | 2025-12-11
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10
Lebanon24
23:42 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24