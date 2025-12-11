أمام مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان.. سامي الجميّل: دعوة لتعزيز سيادة الدولة وتمكين الجيش

استقبل رئيس النائب سامي الجميّل في بيت المركزي في الصيفي وفداً من مجموعة العمل الأميركية من اجل (ATFL) برئاسة السفير إدوارد غابريل، حيث تم عرض للمشهد السياسي الراهن في لبنان والمنطقة.

وحضر اللقاء النائب نديم الجميّل، عضو المكتب السياسي زينة حبيقة، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله والنقيب السابق للصيادلة جو سلّوم. وضم وفد ATFL: السفيرة السابقة اليزابيث ريتشارد، الدكتور بول سالم، الدكتور رندا سليم، اليسا اويرس، جاي غزال، فراس مقصد، ريان حلاوي، منى يعقوبيان وكاريل توما من السفارة في لبنان.



أكد الجميّل على ضرورة دعم للقيام بواجباته وبسط سيادة كامل الاراضي اللبنانية وتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة



وبعد اللقاء أعلن السفير إدوارد غبريال، أنّ زيارة الوفد إلى لبنان تهدف إلى الاطلاع عن كثب على المقاربات والسياسات المتصلة بالملف اللبناني في لافتاً إلى أنّ «اللقاءات التي عقدناها حتى الآن كانت جيدة ومثمرة، وأتاحت لنا نقل صورة دقيقة عن كيفية تعاطي الجهات الأميركية مع التطورات الجارية».



وأضاف أنّ الفريق استطاع أيضاً، استناداً إلى جولة في دول ، «تكوين انطباع واضح عن كيفية مقاربة دول المنطقة للواقع اللبناني»، مشدداً على أنّ هذه الخلاصات «ستساهم في بلورة رؤية أوضح لما يجب نقله إلى محاورينا في واشنطن».



وختم غبريال مؤكداً أنّ الوفد سيعود إلى «بمعطيات غنية وفهم أعمق للواقع اللبناني، بما يمكّننا من مواصلة عملنا في دعم استقرار لبنان وسيادته».