لبنان
البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-12-2025
|
01:15
شهد الوضع الحدودي في
البقاع
في الأيام الأخيرة تشدّداً لافتاً، إذ رفعت وحدات الجيش مستوى جهوزيتها على طول نقاط التماس والطرق الترابية التي تُعدّ ممرّاً تقليدياً للتهريب والتنقلات المشبوهة.
الحركة العسكرية
ازدادت، والدوريات باتت أكثر انتظاماً، وصولاً إلى تعزيز نقاط المراقبة ليلاً ونهاراً.
مصادر ميدانية اكدت لـ"
لبنان
٢٤" أنّ الجيش يتعامل مع الحدود وكأنها "خط فصل" يجب ضبطه بأي ثمن، في ظلّ التوتر الإقليمي وخشية استغلال أي ثغرة لإحداث خرق أمني. هذا التشدد انعكس تباطؤاً واضحاً في حركة المعابر غير الشرعية، حيث سجّلت الأيام الماضية إحباط عدد من محاولات التسلل وضبط شحنات كانت في طريقها إلى الداخل.
المصدر:
لبنان 24
