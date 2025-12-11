تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-12-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1453509-639010377752210063.webp
Doc-P-1453509-639010377752210063.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد الوضع الحدودي في البقاع في الأيام الأخيرة تشدّداً لافتاً، إذ رفعت وحدات الجيش مستوى جهوزيتها على طول نقاط التماس والطرق الترابية التي تُعدّ ممرّاً تقليدياً للتهريب والتنقلات المشبوهة. الحركة العسكرية ازدادت، والدوريات باتت أكثر انتظاماً، وصولاً إلى تعزيز نقاط المراقبة ليلاً ونهاراً.
مصادر ميدانية اكدت لـ" لبنان ٢٤" أنّ الجيش يتعامل مع الحدود وكأنها "خط فصل" يجب ضبطه بأي ثمن، في ظلّ التوتر الإقليمي وخشية استغلال أي ثغرة لإحداث خرق أمني. هذا التشدد انعكس تباطؤاً واضحاً في حركة المعابر غير الشرعية، حيث سجّلت الأيام الماضية إحباط عدد من محاولات التسلل وضبط شحنات كانت في طريقها إلى الداخل.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
القضاء يتحرك لحماية الطيور في البقاع: تشدد في مكافحة "الشِّبك"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق بيروت البقاع بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مروريّة حرصًا على السلامة العامّة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جنود كوريون شماليون عبروا خط الحدود العسكرية مع كوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: يرجى من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار تفاديا للانزلاقات وللصدامات المرورية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:24:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحركة العسكرية

الترابي

رابية

الشرع

الترا

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11
Lebanon24
04:03 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24