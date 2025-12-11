البقاع على خط الحذر… والجيش يتشدد على الحدود

شهد الوضع الحدودي في في الأيام الأخيرة تشدّداً لافتاً، إذ رفعت وحدات الجيش مستوى جهوزيتها على طول نقاط التماس والطرق الترابية التي تُعدّ ممرّاً تقليدياً للتهريب والتنقلات المشبوهة. ازدادت، والدوريات باتت أكثر انتظاماً، وصولاً إلى تعزيز نقاط المراقبة ليلاً ونهاراً.مصادر ميدانية اكدت لـ" ٢٤" أنّ الجيش يتعامل مع الحدود وكأنها "خط فصل" يجب ضبطه بأي ثمن، في ظلّ التوتر الإقليمي وخشية استغلال أي ثغرة لإحداث خرق أمني. هذا التشدد انعكس تباطؤاً واضحاً في حركة المعابر غير الشرعية، حيث سجّلت الأيام الماضية إحباط عدد من محاولات التسلل وضبط شحنات كانت في طريقها إلى الداخل.