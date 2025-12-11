كلام "غير دقيق" عن السوريين

تفيد مصادر متابعة أن ما جرى تداوله في الأيام الماضية بشأن تحركات السوريين في لم يكن دقيقًا، رغم كثرة التسريبات التي حاولت الإيحاء بوجود تنظيم مسبق أو جهات تقف خلف هذه التحركات.وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن خروج مجموعات من السوريين للاحتفال بذكرى انتصار " " جاء بشكل عفوي تمامًا، من دون أي تنسيق أو إعداد مسبق كما روّج البعض.وتشير المصادر إلى أن المزاج الشعبي وحده كان الدافع الأساس لهذه التجمعات، وأن تضخيمها في الإعلام هدفه بث مناخ من القلق لا أكثر، خصوصًا أن الوقائع على الأرض لم تُظهر أي مسار منظّم أو موجّه لهذه التحركات".