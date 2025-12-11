ملتقى التأثير المدني: بين الإنكار واللادولة مقتلة

أكد"ملتقى التأثير المدني" عبر اكس أن "كل استمرار في محاولة شراء وقت على حساب استحقاق ترسيخ من ناحية، وفي تأخير أولوية تطبيق مندرجات من ناحية أخرى، لهو حالة إنكار غير مسبوقة للفرصة التاريخية بالمومنتوم العربي والدولي والفاتيكاني، هذه الفرصة التي تنتظر من أن ينهي حالة اللادولة. الإنكار مقتلة. حمى الله لبنان".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية ، ونشر إلى جانبها صورة مركبة تحاكي المعادلة التي تقول "الفرصة تاريخية والتحدي قيام دولة المواطنة".



