استُهدف سابقا.. القوات الإسرائيلية فجرت فجرا منزلا في اطراف ميس الجبل

نفّذ العدو الاسرائيلي تفجيراً عند الساعة 4:19 من لمنزل قيد الانشاء مؤلف من طابقين كان قد استهدف سابقاً خلال الحرب، بالاضافة الى طابق ارضي من منزل مهدم سابقاً بالقرب منه، وذلك في حي كركزان في ، وفق ما أفادت مندوية " ".وقامت فرق الدفاع المدني في الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني بالكشف على المنزل المستهدف ومعاينة المكان.