|
|
لبنان

جابر: ينتظر وصول 18 ألف وافد الى لبنان بدءا من منتصف الشهر الحالي

Lebanon 24
11-12-2025 | 01:40
يتحضرمطار رفيق الحريري الدولي، ككل عام للترحيب بالمغتربين والسياح، وتظلل زينة الميلاد ورأس السنة مع بداية شهر كانون الأول أرجاءه من قاعات الوصول، مرورا بقاعات المغادرة، وصولا الى صالة lounge cedar وغيرها.
وقال المدير العام للطيران المدني أمين جابر إن "أعداد الوافدين الى لبنان، ستبدأ بالارتفاع أكثر مع منتصف الشهر الحالي، لتصل الى ما يقارب الـ 18 ألف وافد، استنادا الى طلبات شركات الطيران بزيادة رحلاتها الى لبنان".
وكان الأسبوع الأول من هذا الشهر قد سجل ازديادا ملحوظا في أعداد الوافدين اذ وصل يوميا ما بين 8 آلاف و10 آلاف وافد. وكان قد سجل في تشرين الثاني، وصول 223066 وافدًا الى المطار.
مواضيع ذات صلة
عون: اجتماع "الميكانيزم" مهّد الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ بـ19 من الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية عن جدول زمني أميركي: وصول أوائل جنود القوة الدولية إلى غزة سيكون في منتصف كانون الثاني المقبل
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

