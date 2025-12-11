جابر: ينتظر وصول 18 ألف وافد الى لبنان بدءا من منتصف الشهر الحالي

يتحضرمطار ، ككل عام للترحيب بالمغتربين والسياح، وتظلل زينة الميلاد ورأس السنة مع بداية شهر كانون الأول أرجاءه من قاعات الوصول، مرورا بقاعات المغادرة، وصولا الى صالة lounge cedar وغيرها.

للطيران المدني أمين جابر إن "أعداد الوافدين الى ، ستبدأ بالارتفاع أكثر مع منتصف الشهر الحالي، لتصل الى ما يقارب الـ 18 ألف وافد، استنادا الى طلبات شركات الطيران بزيادة رحلاتها الى لبنان".

وكان الأسبوع الأول من هذا الشهر قد سجل ازديادا ملحوظا في أعداد الوافدين اذ وصل يوميا ما بين 8 آلاف و10 آلاف وافد. وكان قد سجل في تشرين الثاني، وصول 223066 وافدًا الى .