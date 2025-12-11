رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال هنّا قطر بيومها الوطني

هنأ والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي قيادةً وحكومةً وشعباً بيومها الوطني معتبراً أنه يجسّد تاريخاً من العطاء والتقدم والإزدهار.

وقال في تصريح : " إننا إذ نشارك دولة قطر احتفالاتها بالمناسبة، نثني على الإنجازات التي حققتها على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والرياضية حيث تحولت مركزاً للألعاب الدولية، ما جعلها قبلة أنظار العالم".

أضاف: " لقد نجحت دولة قطر في بناء بيئة اقتصادية متينة تقوم على التنويع والاستثمار في البنية التحتية والطاقة والصناعات المتقدمة، فتحولت إلى نموذج للتخطيط الإستراتيجي القائم على الإبتكار والإستدامة".

تابع: " إننا في غرفة طرابلس الكبرى نعبر عن اعتزازنا بالعلاقات الاقتصادية - ونتطلع إلى المزيد من التعاون والشراكات التي تساهم في دعم النمو وتبادل الخبرات وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة، وخصوصاً أن طرابلس الكبرى تمتلك الكثير من المقومات والمرافق الحيوية ولديها منظومة اقتصادية وطنية متكاملة جاهزة للانطلاق وكفيلة بإحداث تغيير إيجابي في المنطقة ككل".

ختم: "نبارك للشقيقة قطر بيومها الوطني، وندعو الله أن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تستمر مسيرتها التنموية نحو مستقبل أكثر إشراقاً".