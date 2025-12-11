تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج على هذا الإرتفاع

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1453552-639010421772910699.webp
Doc-P-1453552-639010421772910699.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيًا متمركز حاليًا فوق البحر الأسود يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحيانًا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يتحوّل تدريجيًا إلى مستقر. 

طقس الأيام المقبلة: 

اليوم الخميس:  
غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس الـ ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد، يتوقّع حصول إنفراجات خلال النهار.

الجمعة:  
غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد كما تتساقط ثلوج خفيفة فوق ارتفاع الـ ١٨٠٠ متر، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار.

السبت:  
قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة.

الأحد:  
قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية.





Advertisement
مواضيع ذات صلة
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية باردة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة.. استعدوا للمنخفض الجوي الجديد
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

البحر الأسود

لبنان وا

لبنان

جوي ✊

جمالا

ويست

غزير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-11
Lebanon24
04:17 | 2025-12-11
Lebanon24
04:15 | 2025-12-11
Lebanon24
04:13 | 2025-12-11
Lebanon24
04:04 | 2025-12-11
Lebanon24
04:03 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24