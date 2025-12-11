المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج على هذا الإرتفاع

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان منخفضا جوّيا مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيًا متمركز حاليًا فوق يؤثر على والحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحيانًا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يتحوّل تدريجيًا إلى مستقر.



طقس الأيام المقبلة:



اليوم الخميس:

غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانًا خاصة جنوب البلاد يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها تدريجياً ليلاً ليلامس الـ ١٧٠٠ متر صباح الجمعة شمال البلاد، يتوقّع حصول إنفراجات خلال النهار.



الجمعة:

غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد كما تتساقط ثلوج خفيفة فوق ارتفاع الـ ١٨٠٠ متر، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار.



السبت:

قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع بقاء درجات الحرارة الليلية باردة.



الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة فتعود إلى معدلاتها الموسمية.













