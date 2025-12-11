تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع طهران: دبلوماسية لبنانية متناثرة في لحظة اقليمية حاسمة

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
11-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1453567-639010440468197590.jpg
Doc-P-1453567-639010440468197590.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع التحوّلات الإقليمية المتلاحقة، برز الاجتماع الثلاثي في طهران بين السعودية وإيران والصين كإشارة إضافية إلى مرحلة جديدة تُرسم ملامحها بعيداً عن صخب المواجهات. وبصورة باتت أكثر وضوحاً، اجتمعت ثلاث دول تملك ثقلها في المشهد الإقليمي والدولي، لتثبيت مسار تفاهمات سابقة ولإعادة تأكيد رغبتها في تخفيف التوتر داخل منطقة تتحرّك على إيقاع متقلّب. وفي قلب هذه النقاشات، ورد اسم لبنان مجدّداً، لكنّ حضوره كان أقرب إلى تفصيل جانبي من دون أن يترجم حضوراً وازناً داخل المسار التفاوضي.

هذه المفارقة تفتح الباب أمام قراءة هادئة لوضع الدبلوماسية اللبنانية، التي تبدو وكأنّها تتعامل مع التطوّرات الإقليمية من زاوية ضيّقة لا تلتقط تغيّر الموازين في المنطقة رغم أنّ انعكاساتها تطال البلاد مباشرة. فبينما تهتمّ عواصم المنطقة بإدارة خلافاتها وحماية مصالحها وسط ارتفاع حدّة التوتر على أكثر من جبهة، يظهر لبنان عاجزاً عن استثمار أي نافذة تُفتح لصالحه، سواء أتت من الرياض أو طهران أو من القوى الدولية التي ترعى مسار التهدئة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، فإنّ الاجتماع في طهران لم يكن استعراضاً سياسيّاً، بل محطة لالتقاط الاتجاهات الكبرى من تثبيت تفاهم بكين إلى التشديد على الحوار وصولاً إلى موقف واضح من التطورات في فلسطين ولبنان وسوريا. ولعلّ ما جاء في الاجتماع يعكس توجهاً واضحاً لدى الأطراف نحو خفض حدّة التوتر، ولو بشكل تدريجي. ومع ذلك، لم يواكب لبنان هذا المناخ بخطوات توازي حجم اللحظة، وكأن دبلوماسيته، وفق المصادر، عاجزة عن تحويل الإشارات الإقليمية إلى مبادرات متوازنة.

وما يزيد المشهد تعقيداً أنّ المشكلة لا تتعلّق فقط بضعف الإمكانات للبنان، بل بغياب إطار واضح ينظّم كيفية إدارة علاقاته الخارجية. ففي لحظة تحتاج فيها البلاد إلى تنويع قنوات التواصل والانفتاح على أكثر من طرف، يستمرّ الرهان على مسار واحد، رغم أنّ التوازن الإقليمي يقوم أصلًا على تعدّد اللاعبين وتشابك مصالحهم. وفي ظل هذا الواقع، يصبح لأي خلل في إدارة العلاقات تأثيراً مباشراً على الأداء الدبلوماسي، فتظهر السياسة الخارجية في موقع العاجز عن مواكبة إيقاع المنطقة.

من هنا تتجلّى المشكلة بشكل أوضح، فالدول التي كانت تتصارع بالأمس هي نفسها التي تعود إلى طاولة الحوار اليوم، بينما لبنان، الأكثر حاجة إلى هذا النوع من الانفتاح، لا يظهر كطرف قادر على توظيف اللحظة. وفي امتداد هذا المسار، ترى المصادر أنّ مجرّد ذكر لبنان في بيان طهران يُفترض أن يشكّل حافزاً لبلورة مقاربة أكثر جرأة وهدوءاً في آن واحد، بوصفه فرصة نادرة لتعزيز موقعه في لحظة تُعاد فيها صياغة التوازنات الإقليمية.

ومع أنّ لبنان لا يمتلك القدرة على تغيير شكل العلاقات السعودية–الإيرانية أو التأثير في الاستراتيجية الصينية المتنامية في المنطقة، إلا أنّه قادر على تحديد موقعه داخل هذه المعادلة. واعتبرت المصادر أن هذا الامر لا يتحقّق بالشعارات، بل بتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة، ومقاربة العلاقات الخارجية بمنطق المصلحة الوطنية، لا بمنطق الاستعراض المفرط أو الحسابات الداخلية الضيّقة.

في المحصّلة، ما جرى في طهران ليس تفصيلاً، بل هو تذكير بأنّ المنطقة تتحرك ببطء نحو إعادة صياغة أولويات جديدة، وأنّ القوى الكبرى غير معنية بانتظار الدول التي تؤجّل قراراتها أو تخشى المبادرة. وتقول المصادر أنه إن أراد لبنان أن يحجز لنفسه مكاناً في المرحلة المقبلة، فعلى خارجيته أن تبادر إلى بناء سياسة مرنة، تشبه حاجاته وتعبّر عن موقعه الحقيقي ضمن مرحلة تموج بتغيّرات متلاحقة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: لحظة التغيير التي أوجدها الرئيس ترامب قد ولّت
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي سيتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: تفضيل أطراف لبنانية الوضع الراهن يعني أن لبنان سيظل دولة فاشلة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش شارك في اجتماعات إقليمية ودولية في برشلونة لتعزيز قدرات إدارة المخاطر
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:03:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

السعودية

سوريا

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-11
Lebanon24
06:54 | 2025-12-11
Lebanon24
06:47 | 2025-12-11
Lebanon24
06:45 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24