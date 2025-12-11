أخمد حريقين في السمقانية وبدارو... هذا ما أعلنه الدفاع المدني

أعلنت والعلاقات العامة في في بيان أن عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا اندلع داخل منشرة تقع في الطابق السفلي الأول من مبنى مؤلّف من أربع طبقات في بلدة السمقانية – .

تمكن عناصر الدفاع المدني من تطويق الحريق وإخماده قبل امتداده إلى الطابق الأرضي الذي يستخدم كمستودع للأخشاب، كما حال التدخّل السريع دون وصول النيران إلى الطابقين الأول والثاني المخصّصين للسكن، ما أدّى إلى حصر الأضرار بالماديات".

كما أعلن أن "عناصره عملت على اخماد حريق عند الساعة 5:10 اندلع داخل مرآب مبنى سكني في بدارو.

وقد عملت الفرق على محاصرة الحريق ومنع تمدّده إلى مولّد كهرباء وخزانَي مازوت.

كما أخلى العناصر، باستخدام السلم الآلي، ستة مواطنين حاصرتهم سحب الدخان داخل المبنى".