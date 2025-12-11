تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في بليدا الحدوديّة.. عصابة سرقة من داخل منازل متضرّرة وشعبة المعلومات توقفهم

Lebanon 24
11-12-2025 | 03:53
 أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولي الهويّة بأعمال سرقة من داخل المنازل المتضرّرة في بلدة بليدا الحدوديّة في قضاء مرجعيون، إضافةً إلى سرقة كابلات كهربائيّة عن الشّبكة العامّة.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من معرفة أسمائهم، وهم كلٌّ من:

ح. ع. (مواليد عام 1971، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 20002، لبناني)
هـ. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)
بتاريخي 24 و 25-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهم دوريّات من الشّعبة في أماكن وجودهم في بليدا.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بأكثر من ۲۰ عمليّة سرقة من داخل منازل سكنيّة في البلدة، وسرقة أسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة، وأن المسروقات عبارة عن بطّاريات، “إنفرتيرات”، أثاث منزلي وكابلات كهربائيّة، وأنهم كانوا يبيعونها إلى تجّار الخردة.

أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
