لبنان
على أوتوستراد القلمون.. نفذا عملية سلب بقوة السلاح
Lebanon 24
11-12-2025
|
04:04
تعرّض شاب كان ينتظر حافلة ركاب قرابة الساعة الحادية عشرة ليلًا على أوتوستراد
القلمون
قبل جسر المشاة باتجاه
بيروت
لعملية سلب نفذها شخصان يستقلان درّاجة نارية، وفق ما أفادت مندوية "
لبنان 24
".
وبحسب المعلومات، وصل المشتبه بهما عكس اتجاه السير وقاما بانتزاع ما بحوزته بقوة السلاح ثم فرا من المكان بسرعة.
