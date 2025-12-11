تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
برنامج استخدمته إسرائيل ضد "حزب الله"... هكذا قامت بتفجير أجهزة "البيجر"
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "Middle East Eye"
البريطاني
أنه "وفقاً لكتاب جديد، استخدمت
إسرائيل
برنامج بالانتير (Palantir) خلال عملية تفجير أجهزة البيجر في
لبنان
عام 2024".
وبحسب الموقع، "تكشف سيرة ذاتية جديدة لأليكس كارب، المؤسس المشارك لشركة بالانتير للتكنولوجيا، أن إسرائيل عززت استخدامها لتكنولوجيا الشركة في أعقاب بدء الإبادة الجماعية في غزة في تشرين الأول 2023، ونشرتها في العديد من العمليات. وكتب مايكل شتاينبرغر، مؤلف كتاب "الفيلسوف في الوادي: أليكس كارب، بالانتير، وصعود دولة المراقبة": "تم نشر تكنولوجيا الشركة من قبل الإسرائيليين خلال العمليات العسكرية في لبنان عام 2024 والتي أدت إلى تدمير القيادة العليا لحزب الله". وأضاف: "كما تم استخدامه في عملية غريم بيبر، التي أصيب فيها المئات من مقاتلي
حزب الله
بجروح وتشوهات عندما انفجرت أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بهم". وقال إن طلب إسرائيل على مساعدة شركة بالانتير "كان كبيرًا لدرجة أن الشركة أرسلت فريقًا من المهندسين من لندن للمساعدة في توصيل المستخدمين الإسرائيليين بالإنترنت"."
وتابع الموقع، "أثار تورط مجموعة من شركات التكنولوجيا في هجمات إسرائيل على جيرانها في السنوات الأخيرة، فضلاً عن مهاجمة
الفلسطينيين
ومراقبتهم، غضباً من جانب نشطاء حقوق الإنسان ومسؤولي
الأمم المتحدة
. وفي تقرير أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في
تموز
، اتُهمت العديد من شركات التكنولوجيا بالسعي إلى الربح من جرائم تشمل
الاحتلال
غير الشرعي والفصل العنصري والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة. وأشار التقرير إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي طورها الجيش
الإسرائيلي
لمعالجة وتحديد الأهداف خلال الحرب على غزة".
وأضاف الموقع، "جاء في التقرير: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن شركة بالانتير قد وفرت تكنولوجيا الشرطة التنبؤية الآلية، والبنية التحتية الدفاعية الأساسية للبناء السريع والواسع النطاق ونشر البرامج العسكرية، ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تسمح بتكامل بيانات ساحة المعركة في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات الآلية". وفي التقرير، دعت ألبانيز الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق كل الاتفاقيات التجارية وعلاقات المستثمرين مع أي أفراد أو كيانات تعرض الفلسطينيين للخطر. وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الوطنية يجب أن تتابع التحقيقات والملاحقات القضائية للمديرين التنفيذيين للشركات والكيانات بسبب "دورهم في ارتكاب الجرائم الدولية وغسل عائدات تلك الجرائم"."
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
Lebanon 24
ماذا حصل بعد "البيجر"؟ اتصالات "حزب الله" "غير آمنة"!
11/12/2025 20:08:35
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في ديرميماس عند الساعة 12:00 ظهرا
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في ديرميماس عند الساعة 12:00 ظهرا
11/12/2025 20:08:35
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة بقاعاً
Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة بقاعاً
11/12/2025 20:08:35
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي ينشر مقطع فيديو: قمنا باغتيال 15 عنصراً من "حزب الله"
Lebanon 24
أدرعي ينشر مقطع فيديو: قمنا باغتيال 15 عنصراً من "حزب الله"
11/12/2025 20:08:35
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الأمم المتحدة
الفلسطينيين
الإسرائيلي
البريطاني
حزب الله
الاحتلال
ألباني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:38 | 2025-12-11
11/12/2025 12:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:25 | 2025-12-11
11/12/2025 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:22 | 2025-12-11
11/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:19 | 2025-12-11
11/12/2025 12:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:38 | 2025-12-11
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:25 | 2025-12-11
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:22 | 2025-12-11
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:19 | 2025-12-11
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:00 | 2025-12-11
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24