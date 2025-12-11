مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به

نفّذت شعبة في فجر اليوم عملية أمنية دقيقة في – ، انتهت بتوقيف 16 شخصًا من الجنسية داخل منزل يُشتبه باستخدامه لنشاطات غير قانونية.وتمّت المداهمة بعد تطويق المبنى وانتشار عناصر الأمن العام في محيطه، فيما أفاد عدد من سكان الحي عن حركات غير اعتيادية سُجّلت خلال الأيام الماضية.وقد نُقل الموقوفون للتحقيق، في حين لم تُعرف بعد طبيعة الاتهامات، وسط ترجيحات تشير إلى احتمال ارتباط الملف بمعطيات أمنية حسّاسة.