Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

بالصورة: توقيف أحد أخطر مديري شبكات لعب الميسر والمراهنات غير الشّرعيّة

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:34
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم والحدّ من انتشارها. بتاريخ 06-12-2025، توافرت معلومات لمكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية حول وجود شبكة تدير ألعاب القمار والمراهنات غير الشرعية عبر الإنترنت، باشرت دوريات المكتب التحريات والاستقصاءات اللازمة، واتضح أن نشاط الشبكة يمتد في مناطق شمال لبنان والهرمل.

بعد المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذا المكتب خلال تواريخ مختلفة من توقيف جميع أفراد الشبكة.

بنتيجة التحقيقات، تبيّن أن هؤلاء مرتبطون بأحد أكبر مروجي ألعاب القمار غير الشرعي عبر الإنترنت.

بتاريخ 8-12-2025 وفي محلة صفير، تم توقيفه من قبل دورية مشتركة بين مكتب مكافحة القمار ومفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، ويدعى:

م. ع. م. (مواليد عام 1975، لبناني) كذلك تم ضبط الهواتف والحواسيب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في إدارة الشبكة.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
 
الجيش: توقيف أحد أخطر المطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد أبرز المتورّطين بالقمار غير الشرعيّ
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالتفاصيل... هذه قصة توقيف نوح زعيتر أحد أخطر المطلوبين
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الشرع لـ "العربية": المراهنة على الخارج مراهنة خاسرة
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

جبل لبنان

الهرمل

القضاء

Lebanon24
07:00 | 2025-12-11
Lebanon24
06:54 | 2025-12-11
Lebanon24
06:47 | 2025-12-11
Lebanon24
06:45 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
