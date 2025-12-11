تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للبنان… وحفل استقبال على شرف الإعلاميين

Lebanon 24
11-12-2025 | 05:56
A-
A+
Doc-P-1453659-639010548899077479.png
Doc-P-1453659-639010548899077479.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، حفل استقبال في مقر إقامة الاتحاد في اليرزة، تكريمًا لعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وحضر الحفل وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، ونقيب المحررين جوزف القصيفي، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من المؤسسات التقليدية والبديلة.

وفي كلمتها، شددت دو وال على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه لبنان، مستعرضة ما تحقق من خطوات إيجابية خلال عام 2025، ولا سيما في إطار الشراكة الأوروبية – اللبنانية. وتطرقت إلى سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى والاتفاقات التمويلية الجديدة التي يُرتقب إقرارها قريبًا.

كما لفتت إلى اتساع نطاق عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، سواء على مستوى الأمن والإصلاحات المؤسسية، أو في مجالات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأكدت أنّ العام المقبل سيشهد تعزيزًا إضافيًا للشراكة مع الحكومة اللبنانية وتوسيع التواصل مع المواطنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: لا بد من الضغط على بوتين لوقف الحرب وأشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي علامة يلتقي وفد بولوني لتوسيع آفاق الدعم الأوروبي للبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: إجمالي دعمنا لأوكرانيا بلغ 177.5 مليار يورو منذ بداية الحرب مع روسيا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 14:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

الحكومة اللبنانية

وسائل الإعلام

جوزف القصيفي

وزير الإعلام

اللبنانية

بول مرقص

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-11
Lebanon24
06:54 | 2025-12-11
Lebanon24
06:47 | 2025-12-11
Lebanon24
06:45 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
Lebanon24
06:39 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24