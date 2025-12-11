الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للبنان… وحفل استقبال على شرف الإعلاميين

أقامت سفيرة في ساندرا دو وال، حفل استقبال في مقر إقامة الاتحاد في اليرزة، تكريمًا لعدد من ممثلي المحلية والأجنبية. وحضر الحفل المحامي الدكتور ، ونقيب المحررين ، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين من المؤسسات التقليدية والبديلة.



وفي كلمتها، شددت دو وال على الاتحاد الثابت تجاه لبنان، مستعرضة ما تحقق من خطوات إيجابية خلال عام 2025، ولا سيما في إطار الشراكة الأوروبية – . وتطرقت إلى سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى والاتفاقات التمويلية الجديدة التي يُرتقب إقرارها قريبًا.



كما لفتت إلى اتساع نطاق عمل الاتحاد الأوروبي في لبنان، سواء على مستوى الأمن والإصلاحات المؤسسية، أو في مجالات الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأكدت أنّ العام المقبل سيشهد تعزيزًا إضافيًا للشراكة مع وتوسيع التواصل مع المواطنين.

