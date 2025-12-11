تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
مُصابة بطلق في رأسها.. العثور على جثة امرأة في عكار
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان24
" عن العثور على جثة السيدة "ه.ه" داخل منزلها في منطقة الزراعة -
العبدة
في
عكار
، مصابة بطلق ناري في رأسها.
وقد حضرت الأدلة الجنائية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.
وتعمل الجهات الأمنية على استكمال الاستقصاءات اللازمة، بما في ذلك البحث عن زوجها "م.ح" الذي تبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار.
