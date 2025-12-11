مُصابة بطلق في رأسها.. العثور على جثة امرأة في عكار

أفادت مندوبة " " عن العثور على جثة السيدة "ه.ه" داخل منزلها في منطقة الزراعة - في ، مصابة بطلق ناري في رأسها.

وقد حضرت الأدلة الجنائية إلى الموقع وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.



وتعمل الجهات الأمنية على استكمال الاستقصاءات اللازمة، بما في ذلك البحث عن زوجها "م.ح" الذي تبيّن أنه متوارٍ عن الأنظار.