الراعي استقبل وديع الخازن: زيارة البابا محطة مفصلية في تاريخ لبنان

استقبل البطريرك الماروني ، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن. وبعد اللقاء، قال الخازن إن الزيارة شكّلت مناسبة للتداول في الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى ، وما رافقها من تنسيق رفيع المستوى بين البطريرك ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ما أدى إلى توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح الحدث على المستويين الروحي والوطني.



وأكد الخازن أنّ زيارة الحبر الأعظم كانت محطة مفصلية في مسيرة لبنان، لما حملته من رسائل رجاء وسلام، ولِمَا عكسته من محبة خاصة للبنانيين ودعم واضح لرسالة لبنان في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الكلمات التي وجّهها البابا للشباب في بكركي شكّلت لحظة مؤثرة بكل المقاييس، إذ خاطبهم بروح أبوية داعياً إلى التمسك بالرجاء والصمود والسلام، في مشهد عزّزته الجهود الكبيرة التي بذلتها البطريركية واللجان المنظِّمة، والحضور الشبابي الواسع الذي لبّى نداء الكنيسة.



وأشاد الخازن بـ الدور الوطني والكنسي الذي أدّاه البطريرك الراعي، وبالجهود التي بذلها لدعم ومواكبة هذه المناسبة الاستثنائية، ما قدّم صورة مشرقة عن لبنان وثبّت موقعه ودوره الروحي والحضاري.



وختم قائلاً: "نصلي أن تبقى بكركي منارة إيمان وضميراً وطنياً حيّاً، وأن يحفظ الله قداسة البابا ويبارك رسالته في تعزيز السلام بين الشعوب، وأن يُلهم شباب لبنان ليظلّوا شهوداً للرجاء وسط التحديات".



كما استقبل البطريرك الراعي اللجنة الإدارية الجديدة لرابطة الأخويات في لبنان برئاسة نقولا أبو ضاهر، في زيارة هدفها نيل البركة مع بداية تسلمهم مهامهم.



ومن زوار بكركي أيضاً: الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، المطران بولس مطر، والمدير العام لمديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال بيار معروف.

Advertisement