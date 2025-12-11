ملف إنفجار المرفأ.. رفع قرار منع السفر عن القاضي البيطار

أفادت معلومات صحافية أن مدعي عام التمييز رفع قرار منع السفر عن القاضي ، ما سيمكنه من المشاركة في استجواب مالك باخرة روسوس الموقوف في بلغاريا.

ورفضت محكمة بلغارية، الأربعاء، تسليم المواطن الروسي غريتشوشكين، مالك السفينة المرتبطة بانفجار الرابع من آب.





أما سبب الرفض، فيعود بحسب محاميته إيكاترينا ديميتروفا إلى أن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ"، وفق ما نقلت .