نائب مهدّد ويتجوّل فرحا بالأعياد؟!

أثار ظهور أحد النواب خلال افتتاح إحدى القرى الميلادية جدلا واسعا وذلك بعد انتشار خبر تداولته أفاد عن أنّه معرّض لعملية اغتيال، حسب معلومات أمنية وصلت إليه.



وتساءل المتابعون: كيف يمكن لشخص وصلت إليه معلومات أمنية بأنّه معرض للاغتيال أن يتجول بشكل علني وفي بقع مفتوحة بهذا الشكل؟

