توقيف شخصين في سوق الأحد.. ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهما؟

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حول توجه مُروِّجَيْ مخدّرات على متن دراجة آليّة، إلى محلّة سوق الأحد.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى معرفة هويّتيَهما. وتبيّن أنّهما يُدعيان:



خ. ا. (مواليد عام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات، وبجرم الإكراه على فعل منافٍ للحشمة.

م. ص. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 24-10-2025، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصدهما في المحلّة المذكورة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما على متن دراجة آليّة غير مسجّلة.



بتفتيشهما والدّرّاجة، تمّ ضبط /30/ كيسًا شفّافًا، يحتوي كلّ منها على كميّة من مادّة “السالفيا”، مقسّمة ومعدّة للتّرويج.



أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.

