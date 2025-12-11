تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقيف شخصين في سوق الأحد.. ماذا ضبطت قوى الأمن بحوزتهما؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1453688-639010590557595305.png
Doc-P-1453688-639010590557595305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول توجه مُروِّجَيْ مخدّرات على متن دراجة آليّة، إلى محلّة سوق الأحد.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى معرفة هويّتيَهما. وتبيّن أنّهما يُدعيان:

خ. ا. (مواليد عام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بجرائم مخدّرات، وبجرم الإكراه على فعل منافٍ للحشمة.
م. ص. (مواليد عام 1997، لبناني)
بتاريخ 24-10-2025، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من رصدهما في المحلّة المذكورة، حيث تمّ تنفيذ كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما على متن دراجة آليّة غير مسجّلة.

بتفتيشهما والدّرّاجة، تمّ ضبط /30/ كيسًا شفّافًا، يحتوي كلّ منها على كميّة من مادّة “السالفيا”، مقسّمة ومعدّة للتّرويج.

أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف مطلوب بحقّه 23 مُلاحقة قضائيّة.. ماذا ضبطت قوى الأمن داخل منزله في زحلة؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر... توقيف سائق مسؤول بارز ماذا ضبطت الشرطة بحوزته؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة.. توقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من الكبتاغون
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في تحويطة الغدير.. توقيف شخصين وهذا ما عثر عليه بحوزتهما
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

فلسطين

القضاء

بيروت

لبنان

المعن

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:39 | 2025-12-11
Lebanon24
12:38 | 2025-12-11
Lebanon24
12:25 | 2025-12-11
Lebanon24
12:22 | 2025-12-11
Lebanon24
12:19 | 2025-12-11
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24