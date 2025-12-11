رسامني يواصل متابعة الملفات الإنمائية والخدماتية في البقاع

واصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني متابعة الملفات الإنمائية والخدماتية، حيث استقبل في مكتبه اليوم وفدًا من اتحاد بلديات الأوسط برئاسة صلاح طالب، بمشاركة وفد من بلديات قضاء ، وحضور منسق سعيد ياسين، والمدير الإقليمي للبقاع المهندس محمد الحاج شحادة.



وناقش المجتمعون مجموعة من المطالب الحيوية المرتبطة بصيانة الطرق، وتعزيز البنى التحتية، وتنفيذ مشاريع بلدية عاجلة، حيث استمع الوزير إلى مختلف الاحتياجات، مؤكدًا أن مسؤولياته تفرض التعاطي مع هذه الملفات بجدية كاملة وضمن الإمكانات المتاحة للوزارة.



وشدّد رسامني على أن دعم البلديات مستمر وفق الإمكان وبأعلى درجات الشفافية، مشيراً إلى أن تأتي على رأس الأولويات لكونها الشريان الأساسي الذي يربط البقاع ببيروت. وكشف الوزير أن دفتر الشروط الخاص بالمشروع أصبح جاهزًا، وأن عملية التلزيم ستتم قريبًا، وتشمل أعمال معالجة الانهيارات، والتعبيد، وتأهيل الإنارة، وتركيب العواكس الضوئية (Cat Eyes) لتعزيز السلامة المرورية.



وفي هذا الإطار، أوعز الوزير رسامني إلى المدير الإقليمي للبقاع متابعة المطالب الإنمائية للبلديات وتحضير الملفات اللازمة لإدراجها ضمن برنامج عمل الوزارة، مع إعطاء الأولوية لمشاريع السلامة العامة.



بدوره، أعرب وفد اتحاد بلديات البقاع الأوسط وبلديات قضاء زحلة عن تقديره لتجاوب الوزير ونهجه المؤسساتي، وحرصه على اعتماد الشفافية والانفتاح في إدارة الملفات الإنمائية، مؤكدين دعمهم الكامل لجهوده ومساعيه الدائمة لتفعيل العمل البلدي والإنمائي.



وأشار الوفد إلى أن أداء الوزير يعكس جدية ومسؤولية في معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، داعين إلى استمرار هذا النهج الذي يعزز حضور الدولة ويصب في خدمة أبناء المنطقة.

