العاصفة "بايرون" تصل إلى بلاد الشام.. ماذا ينتظر لبنان؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:40
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تأثير العاصفة "بايرون" على الأحوال الجوية في مصر.

وأوضح القياتي لموقع "مصراوي" أن العاصفة "بايرون" كانت في الأصل منخفضًا جويًا تشكّل فوق اليونان وقبرص، قبل أن يتحرك تدريجيًا نحو بلاد الشام. وأضاف أن قوة المنخفض بدأت تتراجع مع انتقاله شرقًا، ليصبح منخفضًا جوّيًا متعمقًا يؤثر على سوريا ولبنان والأردن، مسببًا أمطارًا غزيرة ورعدية ونشاطًا كبيرًا في الرياح، دون أن يصل إلى حدّ العاصفة، مع زيادة احتمالات السيول بسبب الطبيعة الجبلية لتلك المناطق.

وأشار إلى أن السحب الرعدية المصاحبة عادةً ما تولّد هبات رياح هابطة قوية، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط مفاجئ في حركة الرياح.

وبخصوص تأثير المنخفض على مصر، أكد القياتي أن البلاد تتأثر فقط بأطرافه في طبقات الجو العليا، ما ينتج عنه فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة وعشوائية. وأضاف أن المنخفض يفقد جزءًا كبيرًا من قوته عند اقترابه من اليابسة، إذ يظل أقوى أثناء وجوده فوق البحر، لكنه يضعف تدريجيًا مع دخوله الأراضي المصرية، ما يقلل من تأثيره.

واستبعد خبير الأرصاد أي تأثير جوّي عاصف أو خطير على مصر، مؤكدًا أن الوضع يقتصر على تغيرات جوية محدودة تتماشى مع المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. (روسيا اليوم)
لبنان

عربي-دولي

روسيا اليوم

القاهرة

المصرية

العاصفة

الشمالي

الأردن

العليا

الشمال

