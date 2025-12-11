طريق يتحول إلى برك مياه بعد الأمطار الغزيرة.. ومناشدات للتحرك العاجل

شهدت طريق البداوي الدولي في الساعات الماضية حالة غرق شديدة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث غمرت المياه الطريق في الاتجاهين بدءًا من محلة المنكوبين عند المدخل لمدينة وحتى مدخل بلدة المجاورة. وتحولت المسارات إلى برك مياه كبيرة، ما تسبب في تعطل العديد من السيارات وصعوبة حركة العابرين نحو طرابلس أو باتجاه وعكار، نتيجة انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بالنفايات والحجارة والأتربة.



كما غرق مدخل مخيم البداوي للاجئين ، وبالتحديد قرب نادي قيس، حيث تحول المدخل إلى بركة موحلة حالت دون مرور السيارات والمواطنين.



وناشد المواطنون العالقون في سياراتهم، وأصحاب المحال التجارية المتضررة من المياه، الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المتكررة، والتي تتسبب بأضرار مادية ومعنوية كبيرة.

