تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طريق يتحول إلى برك مياه بعد الأمطار الغزيرة.. ومناشدات للتحرك العاجل
Lebanon 24
11-12-2025
|
07:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت طريق البداوي الدولي في الساعات الماضية حالة غرق شديدة بسبب الأمطار الغزيرة، حيث غمرت المياه الطريق في الاتجاهين بدءًا من محلة المنكوبين عند المدخل
الشمالي
لمدينة
طرابلس
وحتى مدخل بلدة
دير عمار
المجاورة. وتحولت المسارات إلى برك مياه كبيرة، ما تسبب في تعطل العديد من السيارات وصعوبة حركة العابرين نحو طرابلس أو باتجاه
المنية
وعكار، نتيجة انسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بالنفايات والحجارة والأتربة.
كما غرق مدخل مخيم البداوي للاجئين
الفلسطينيين
، وبالتحديد قرب نادي قيس، حيث تحول المدخل إلى بركة موحلة حالت دون مرور السيارات والمواطنين.
وناشد المواطنون العالقون في سياراتهم، وأصحاب المحال التجارية المتضررة من المياه، الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المتكررة، والتي تتسبب بأضرار مادية ومعنوية كبيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيول في بعض مناطق العاصمة بيروت جراء الأمطار الغزيرة وإقفال مجاري صرف المياه
Lebanon 24
سيول في بعض مناطق العاصمة بيروت جراء الأمطار الغزيرة وإقفال مجاري صرف المياه
11/12/2025 20:10:27
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
11/12/2025 20:10:27
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق العشرات من الخيام وتسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
غرق العشرات من الخيام وتسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة (الجزيرة)
11/12/2025 20:10:27
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
11/12/2025 20:10:27
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
دير عمار
الشمالي
الحجار
المنية
طرابلس
فلسطين
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
Lebanon 24
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:39 | 2025-12-11
11/12/2025 12:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
Lebanon 24
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:38 | 2025-12-11
11/12/2025 12:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:25 | 2025-12-11
11/12/2025 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
Lebanon 24
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:22 | 2025-12-11
11/12/2025 12:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
Lebanon 24
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:19 | 2025-12-11
11/12/2025 12:19:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:39 | 2025-12-11
ضناوي يستقبل غزال: دعم الطرابلسيين يسرّع الإنطلاقة… وجولة عربية وأوروبية "لمنطقة إقتصادية"
12:38 | 2025-12-11
بعد أكثر من عام على فقدانه... العثور على جثمان شهيد في الجنوب (صورة)
12:25 | 2025-12-11
المعالجون الفيزيائيون يتلقّون التهاني بانتخاب مرقص الثلاثاء المقبل
12:22 | 2025-12-11
الصليب الأحمر اللبناني يُعرب عن تقديره لشركة "ABC" لالتزامها المستمرّ منذ العام 2024
12:19 | 2025-12-11
عبد المسيح: رفع "قيصر" إنذارٌ مبكر ولبنان لن يبقى رهينة سلاح خارج الدولة
12:00 | 2025-12-11
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24