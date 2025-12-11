تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بري يدعو لجلسة مشتركة للجان النيابية.. ماذا عن جدول الأعمال؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 08:03
Doc-P-1453710-639010624332266910.jpg
Doc-P-1453710-639010624332266910.jpg photos 0
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة، الشؤون الخارجية والمغتربين، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 15/12/2025 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 1680 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض وإتفاقية التعديل على اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدارة المالية .

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم   1965 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى .

- متابعة درس إقتراح القانون المتعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان .

- متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر اللبناني .

- متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الاستعمال وحماية شارة الصليب الأحمر اللبناني.
